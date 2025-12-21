小小消防員衝鋒出擊！南消五大防火體驗營　數百親子闖關學保命

▲台南市消防局第五大隊在歸仁保西國小舉辦防火體驗營，小朋友換上消防衣化身「小小消防員」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實防火教育向下扎根，台南市消防局第五救災救護大隊21日在歸仁區保西國小舉辦「擴大防火宣導活動暨小小消防員體驗營」，透過分組闖關與實作體驗，吸引數百名家長與學童熱情參與，讓防火知識從課本走進生活。

活動由仁德區德南國小戰鼓隊氣勢磅礡的表演揭開序幕，震撼鼓聲象徵守護家園的決心。消防局以「居安思危家安全」為主軸，設計四大專業防災關卡，將抽象的防火觀念轉化為看得到、做得到的實戰經驗。

消防局說明，第一關透過瓦斯燃燒與閃燃演示，實地展示不當操作可能引發的危險；第二關針對油鍋起火，示範正確與錯誤處置方式，破解「潑水滅火」等常見迷思；第三關為濃煙密室逃生，利用模型解說煙流特性，並讓學童實際體驗低姿勢逃生技巧；第四關則聚焦電氣火災預防與119報案要領，強化居家安全與通報觀念。

除了專業防災宣導，「小小消防員」體驗區成為現場最受歡迎的亮點。小朋友換上迷你版消防衣，模擬滅火任務，或化身「小小救護員」，學習包紮止血、CPR與AED操作，並體驗基礎繩索應用，完成任務後還能在拍照區留下英姿颯爽的身影。

主辦單位也規劃集章制度，完成指定關卡即可兌換文具與美食，鼓勵學童主動參與。消防局強調，防災教育不該只是口號，透過手腦並用的體驗學習，孩子能成為家庭中的「防災小尖兵」，把正確觀念帶回家。

消防局長楊宗林感謝保西國小提供校園場地，讓社區防災活動有良好的實踐空間，也肯定學校、社區與消防單位的合作，讓防災意識深入鄰里。第五大隊大隊長陳坤宗則提醒，時值季節交替、氣候乾燥，呼籲市民落實「預防勝於治療」，裝設住宅用火災警報器，守護生命與財產安全。