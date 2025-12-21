　
    • 　
>
地方 地方焦點

小小消防員衝鋒出擊！南消五大防火體驗營　數百親子闖關學保命

▲台南市消防局第五大隊在歸仁保西國小舉辦防火體驗營，小朋友換上消防衣化身「小小消防員」。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊在歸仁保西國小舉辦防火體驗營，小朋友換上消防衣化身「小小消防員」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實防火教育向下扎根，台南市消防局第五救災救護大隊21日在歸仁區保西國小舉辦「擴大防火宣導活動暨小小消防員體驗營」，透過分組闖關與實作體驗，吸引數百名家長與學童熱情參與，讓防火知識從課本走進生活。

▲台南市消防局第五大隊在歸仁保西國小舉辦防火體驗營，小朋友換上消防衣化身「小小消防員」。（記者林東良翻攝，下同）

活動由仁德區德南國小戰鼓隊氣勢磅礡的表演揭開序幕，震撼鼓聲象徵守護家園的決心。消防局以「居安思危家安全」為主軸，設計四大專業防災關卡，將抽象的防火觀念轉化為看得到、做得到的實戰經驗。

▲台南市消防局第五大隊在歸仁保西國小舉辦防火體驗營，小朋友換上消防衣化身「小小消防員」。（記者林東良翻攝，下同）

消防局說明，第一關透過瓦斯燃燒與閃燃演示，實地展示不當操作可能引發的危險；第二關針對油鍋起火，示範正確與錯誤處置方式，破解「潑水滅火」等常見迷思；第三關為濃煙密室逃生，利用模型解說煙流特性，並讓學童實際體驗低姿勢逃生技巧；第四關則聚焦電氣火災預防與119報案要領，強化居家安全與通報觀念。

▲台南市消防局第五大隊在歸仁保西國小舉辦防火體驗營，小朋友換上消防衣化身「小小消防員」。（記者林東良翻攝，下同）

除了專業防災宣導，「小小消防員」體驗區成為現場最受歡迎的亮點。小朋友換上迷你版消防衣，模擬滅火任務，或化身「小小救護員」，學習包紮止血、CPR與AED操作，並體驗基礎繩索應用，完成任務後還能在拍照區留下英姿颯爽的身影。

▲台南市消防局第五大隊在歸仁保西國小舉辦防火體驗營，小朋友換上消防衣化身「小小消防員」。（記者林東良翻攝，下同）

主辦單位也規劃集章制度，完成指定關卡即可兌換文具與美食，鼓勵學童主動參與。消防局強調，防災教育不該只是口號，透過手腦並用的體驗學習，孩子能成為家庭中的「防災小尖兵」，把正確觀念帶回家。

▲台南市消防局第五大隊在歸仁保西國小舉辦防火體驗營，小朋友換上消防衣化身「小小消防員」。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林感謝保西國小提供校園場地，讓社區防災活動有良好的實踐空間，也肯定學校、社區與消防單位的合作，讓防災意識深入鄰里。第五大隊大隊長陳坤宗則提醒，時值季節交替、氣候乾燥，呼籲市民落實「預防勝於治療」，裝設住宅用火災警報器，守護生命與財產安全。

台南七股鹽山音樂會搭煙火秀南消三大隊提前強化高空煙火安全檢查

台南七股鹽山音樂會搭煙火秀南消三大隊提前強化高空煙火安全檢查

為推廣雲嘉南濱海地區特色觀光，台南市政府20日晚間在七股鹽山舉辦「2025-2026雲嘉南濱海鹽續幸福音樂會」，以《鹽映聖誕樂曲》為主軸，結合音樂演出、璀璨煙火秀及「曬幸福市集」，打造兼具文化、音樂與節慶氛圍的夜間觀光活動，吸引大批民眾前往參與。

急產來不及到醫院！南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

急產來不及到醫院！南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

強化救人也自救！南消辦理RIC種子教官進階訓練提升火場安全

強化救人也自救！南消辦理RIC種子教官進階訓練提升火場安全

南消灣裡分隊走進庇護中心推「無障礙防災」

南消灣裡分隊走進庇護中心推「無障礙防災」

新營瓦斯氣爆釀2傷南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

新營瓦斯氣爆釀2傷南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

