崑山科大深耕USR三度舉辦「綠色永續市集」　推動綠生活新風潮

▲崑山科技大學USR團隊三度舉辦「綠色永續市集」，吸引萬名民眾共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學深耕大學社會責任（USR）計畫，今年三度與海安商圈萬聖節市集合作，於10月25日至26日在台南海安路與友愛街口舉辦「綠色永續市集」，25日開幕儀式中，不僅邀請產官學代表及參展廠商共同簽署「綠色永續倡議書」，現場更有近30家綠色攤商及萬名民眾共襄盛舉，掀起城市綠生活新風潮。

崑山科大深耕型USR計畫由學務長楊泰和教授領軍，以「以技術為體、生活為用的循環經濟路徑—建構社區的永續韌性」為主軸。今年活動以「綠色專案實踐」課程為延伸，攜手海安商圈12家店家推動綠色生產與綠色消費，讓「永續」從校園延伸至城市街區，成為生活日常。

現場設有30個綠色特色攤位，其中億進寢具企業有限公司以「循環經濟＋數位轉型」雙軌策略，展出結合ESG精神的菱殼炭商品與AI銷售、VR試躺技術，展現永續創新成果。崑山科大同時邀請各單位現場簽署綠色倡議書，為台南市集活動立下永續典範。

市集現場設計以聯合國「永續發展目標（SDGs）」為主題的互動轉盤，民眾可轉出17項目標之一並分享實踐案例，寓教於樂，讓永續理念從遊戲中落地。活動更吸引來自聖文森、貝里斯、泰國、越南、馬來西亞與印尼等國外學生參與，他們以青春活力與民眾交流永續觀念，展現崑山科大國際多元的校園氛圍。此外，校內三大USR團隊「開江．破竹－台江地方創生與文化再現計畫」、「南鄉農語－智慧食農及農村認同推廣」、「宜棲臺南－數位觀光導覽與濕地永續推廣」同步展出成果。工程學院則設有「智慧節能載具工坊」及「節能減碳循環小站」攤位，讓民眾親身體驗節能科技。

崑山科大行政副校長暨永續長鐘俊顏表示，學校長年推動USR與永續教育，強調「在地行動、全球視野」，透過綠色市集讓永續成為全民生活的一部分。承辦單位企管系主任呂德財則指出，本次活動有多位產業碩士班學生與企研所校友帶著品牌響應，如「東勢那座山」推廣友善耕作的綠色農業，展現創業與永續的結合。



「伊藝花坊」以花藝延伸綠意生活，「7度C加蜜鹽可頌」結合在地食材推廣綠色飲食，「芳御生活美學」協助婦女二度就業，「安羽幸福小館」則運用循環再生材料創作手作藝品，呈現綠色經濟多樣面貌。

楊泰和學務長表示，本次活動廣邀台南在地環保與永續企業參與，並獲台南市餐旅教育協會、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會、台灣地方創生基金會南部放送中心、台南市中小企業榮譽指導員協進會等單位支持。未來崑山科大將持續帶領學生深入商圈，推廣綠色生產與消費，讓「永續」真正成為城市文化的一部分。