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打造低碳永續校園　台南市第四幼兒園奪建築園冶獎雙殊榮

▲台南市第四幼兒園新建園舍榮獲2025年建築園冶獎公共建築類及零碳永續特別獎，展現綠建築理念。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市第四幼兒園新建園舍榮獲2025年建築園冶獎公共建築類及零碳永續特別獎，展現綠建築理念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南教育建設再創佳績！為提供優質平價的幼兒學習環境，台南市府積極向教育部爭取公共化幼兒園設置經費，其中安南區第四幼兒園斥資2.03億元新建園舍，成功整併原散落分班，並導入綠建築與永續理念，榮獲2025年建築園冶獎「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙料肯定。

▲台南市第四幼兒園新建園舍榮獲2025年建築園冶獎公共建築類及零碳永續特別獎，展現綠建築理念。（記者林東良翻攝，下同）

其中「零碳永續特別獎」更為今年新增獎項，獲獎條件極為嚴格，需全面落實環境友善與低碳建築理念。

▲台南市第四幼兒園新建園舍榮獲2025年建築園冶獎公共建築類及零碳永續特別獎，展現綠建築理念。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲感謝中央教育部、立委及市議會的支持與經費挹注，強調這不僅是對學校與設計團隊的肯定，也是市府推動永續發展政策的具體成果。他指出，未來新建校園將持續結合「學校願景、社區文化及聯合國永續發展目標（SDGs）」，打造具防災韌性、環境共融的在地學習空間。

▲台南市第四幼兒園新建園舍榮獲2025年建築園冶獎公共建築類及零碳永續特別獎，展現綠建築理念。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，第四幼兒園的設計與施工展現台南市在校園永續上的努力與用心，特別在原生植物種植、雨水回收滲透、舊樹移植保存等細節均有亮眼成果。該園由衍寬聯合建築師事務所設計、偉基營造有限公司承造，成功取得鑽石級綠建築標章，展現兼具生態、教育與安全的典範，也象徵台南邁向永續教育城市的重要里程碑。

▲台南市第四幼兒園新建園舍榮獲2025年建築園冶獎公共建築類及零碳永續特別獎，展現綠建築理念。（記者林東良翻攝，下同）

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