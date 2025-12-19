　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

展現深耕臨床與智慧醫療成果　慈院囊括國家新創獎6+1項大獎

▲花蓮慈濟醫院在第22屆國家新創獎表現亮眼，於臨床新創與學研新創獎類別一舉拿下7項大獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈濟醫院在第22屆國家新創獎表現亮眼，於臨床新創與學研新創獎類別一舉拿下7項大獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院在第22屆國家新創獎表現亮眼，於臨床新創與學研新創獎類別一舉拿下7項大獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院在第22屆國家新創獎表現亮眼，於臨床新創與學研新創獎類別一舉拿下7項大獎，包含臨床新創獎5項、學研新創獎2項，獲獎主題橫跨泌尿再生醫學、智慧用藥管理、人工心肺機AI預後分析、放射治療裸眼3D計畫平台、醫學教育數位轉型，以及阿茲海默症再生治療策略與多功能生醫材料等領域，展現花蓮慈濟醫學中心深耕臨床、研究轉譯與智慧醫療的豐碩成果。

國家新創獎被視為台灣生醫與大健康領域的重要指標。由社團法人國家生技醫療產業策進會主辦的第22屆國家新創獎，於12月17日下午在台北漢來大飯店舉辦頒獎典禮。花蓮慈濟醫院此次由資深顧問許文林、副院長張睿智、教學部副主任張恩庭、慈濟創新研發中心博士吳李偉、泌尿部內視鏡泌尿科張嘉峰主任等偕同研究團隊蒞會接受表揚。

▲花蓮慈濟醫院在第22屆國家新創獎表現亮眼，於臨床新創與學研新創獎類別一舉拿下7項大獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院在第22屆國家新創獎，榮獲5項臨床新創獎，獲獎主題橫跨泌尿再生醫學、智慧用藥管理、人工心肺機AI預後分析、放射治療裸眼3D計畫平台、醫學教育數位轉型。

泌尿部主任郭漢崇醫師領軍，泌尿腫瘤科主任江元宏、內視鏡泌尿科主任張嘉峰等臨床研究團隊，成功將高濃度血小板血清（Platelet-Rich Plasma, PRP）首創應用於泌尿再生醫學，用於治療排尿障礙、膀胱無力、間質性膀胱炎等長期困擾民眾的疾病，為泌尿系統疾病開啟嶄新的再生治療可能，回應高齡社會下對功能性改善與生活品質提升的臨床需求。

資深顧問許文林帶領癌症研究中心主任許仁駿、護理部主任鍾惠君、工務室主任曾繁介等團隊，與國家儀器科技研究中心合作，開發病房專用藥品配送系統，透過物聯網與閉鎖管理機制強化即時監控，提升藥品配送流程效率與用藥安全，同時大幅減輕護理人員在病房用藥管理上的工作負擔，讓照護回歸以病人為核心。

▲花蓮慈濟醫院在第22屆國家新創獎表現亮眼，於臨床新創與學研新創獎類別一舉拿下7項大獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

世界首創高濃度血小板血清應用泌尿再生醫學榮獲國家新創獎肯定，由泌尿部內視鏡泌尿科張嘉峰主任（左）、游婉茹專科護理師（右）接受表揚。

許文林表示，醫療創新要跟上科技速度，團隊必須「每一年都往前走」，更要能在臨床落地，真正提升病人安全、減輕第一線負擔。

副院長張睿智與成功大學王振興教授共同帶領花蓮慈院與成功大學團隊，打造全台首創「體外維生數位AI平台」，並實際應用於體外循環人工心肺機（CPB）。平台整合即時資料蒐集與AI風險預測模型，建構人工心肺機全流程數位化與結構化資料庫，透過視覺化介面提升臨床判讀效率，減少手寫紀錄錯誤風險，並有效降低體外循環師工作壓力。

▲花蓮慈濟醫院在第22屆國家新創獎表現亮眼，於臨床新創與學研新創獎類別一舉拿下7項大獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

資深顧問許文林（中）帶領癌症研究中心、工務室、放射腫瘤部等團隊，分別以「物聯網驅動的藥品閉鎖管理系統　翻轉病房流程、護理減負」、「裸眼3D影像技術打造放射治療計畫新平台」，獲國家新創獎。

張睿智副院長指出，相關AI模型已建立心臟手術後急性腎衰竭等風險預測機制，AUC達0.85，顯示具臨床可行性與擴充潛力，未來可作為輔助決策工具，提前辨識高風險病人，優化術後照護流程，朝精準醫療發展，降低併發症並提升存活率。

放射腫瘤部主任劉岱瑋、癌症研究中心主任許仁駿、放射治療科主任黃聖耀與團隊，攜手幻景啟動公司，打造全球首創以裸眼3D影像技術構建的放射治療計畫平台，從人因角度優化臨床工作流程，協助醫療團隊以更快速、精準且一致的方式判斷與調整劑量分布，在兼顧腫瘤包覆與鄰近正常組織安全下，降低治療副作用，開創精準放療與智慧教學的新典範。

由副院長陳宗鷹、教學部部主任朱紹盈、副主任張恩庭與鄭偉君醫師、一般介入診療科主任施于泰等團隊，打造全球首例醫學教育解決方案，結合AI自動建模真實病例、裸眼立體顯示、凌空手勢互動與遠距同步教學，突破傳統大體老師資源有限的結構性限制，並與幻景啟動合作建立「大體老師醫學教育數位人文資料庫」，目前已成功收錄30個數位化案例、涵蓋78萬個醫學檔案學習資源，並應用於臨床實習與跨領域教學。

張恩庭副主任說，系統於課程實施後調查顯示，100%醫學系學生願意推薦，認為有助於建立立體空間感與理解器官相對位置，具備國際輸出與市場拓展潛力，為台灣醫學教育數位轉型注入新動能。

▲花蓮慈濟醫院在第22屆國家新創獎表現亮眼，於臨床新創與學研新創獎類別一舉拿下7項大獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

副院長陳宗鷹(右)團隊，以「立體3D浮影數位醫學解剖教學創新計畫」獲得國家新創獎。

院長林欣榮領軍，帶領慈濟創新研發中心副研發長韓鴻志教授、顧問邱紫文教授、吳李偉博士、慈大分子生物人類遺傳學系的溫秉祥教授等團隊，開發幹細胞優化添加劑TZX4，可顯著增強脂肪幹細胞（ADSC）抗衰老、抗發炎效能，並提升細胞外囊泡（EVs）產量，朝向延緩阿茲海默症進程與治療應用邁進，展現再生醫學結合神經退化疾病治療的研究潛力。

副院長何宗融與中西醫合療研究發展中心團隊，包含慈濟大學耿念慈博士、劉威忠等，結合藻膽素螢光標記與多聚體穩定鍵結平台，開發出兼具螢光可追蹤、抗發炎及促進組織再生功能之多聚體生醫材料，具備應用於術後螢光追蹤、傷口敷料、智慧醫療植入物及再生醫學等多元潛力。

林欣榮院長表示，榮獲第22屆國家新創獎6+1項大獎，不僅是對團隊長期投入創新研發的肯定，更是花東在地醫療持續向前的重要里程碑，未來將持續結合智慧科技與跨域合作，讓更多創新走進臨床、走向世界，為病人帶來更精準、更安全、更有溫度的醫療照護。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝
別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好
《信號2》還播嗎？電視台首發聲：盡全力守護作品
藍白彈劾賴清德！王世堅嘆「過了」　喊話領袖應為國家隱忍
王齊麟周日婚宴！　桌數、伴娘名單全曝光
陸客飲酒聚餐突倒下！　27分鐘CPR仍身亡
孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百大青農遴選開跑！新增「具地方特色」指標　即起線上申請

91歲嬤「雨傘當拐杖」借廁所遇暖警　東港警送到公車站超窩心

校慶活動結合宣導　台東太麻里警強化學生防詐與用路觀念

展現深耕臨床與智慧醫療成果　慈院囊括國家新創獎6+1項大獎

騎電動自行車遊霧台電量告急　里港暖警檢查哨內幫充電

陳以信提閱讀政見　主張市圖增購200萬本書拚每人擁書量六都第一

科技救災、防災扎根　台南「消防公安」滿意度奪六都第一

中國海警闖金門禁限制水域！海巡近迫攔阻　強勢驅離4船

李多慧、籃籃合體主持！　「台南好young」耶誕搖滾演唱會12/20登場

守護孩子從小開始　利嘉警推廣交通安全與兒少保護

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

百大青農遴選開跑！新增「具地方特色」指標　即起線上申請

91歲嬤「雨傘當拐杖」借廁所遇暖警　東港警送到公車站超窩心

校慶活動結合宣導　台東太麻里警強化學生防詐與用路觀念

展現深耕臨床與智慧醫療成果　慈院囊括國家新創獎6+1項大獎

騎電動自行車遊霧台電量告急　里港暖警檢查哨內幫充電

陳以信提閱讀政見　主張市圖增購200萬本書拚每人擁書量六都第一

科技救災、防災扎根　台南「消防公安」滿意度奪六都第一

中國海警闖金門禁限制水域！海巡近迫攔阻　強勢驅離4船

李多慧、籃籃合體主持！　「台南好young」耶誕搖滾演唱會12/20登場

守護孩子從小開始　利嘉警推廣交通安全與兒少保護

2千坪「CITYLINK三重店」12／20開幕見客！壽司郎、松本清限定優惠一次看

快訊／人妻當街遭刺19刀慘死　不滿被甩行兇！惡男判無期

光復災區挖出骨骸鑑定結果曝　兒守怪手旁：很失落但絕不放棄

快訊／北市小巨蛋旁「3公車連環追撞」　3人受傷送醫

財劃法衝擊！高雄明年2042億總預算案未三讀　拚農曆年前完成

賓士醉男沒一句道歉！母淚眼為女兒守靈　悲嘆：來了也是想減刑

NB「潮流紫」跑鞋聯手NBA頂級經紀人質感破表！馬汀靴年末特價1200元必搶

被點名選台北市長　林右昌：個人沒有任何參加2026選舉的規劃

風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

地方熱門新聞

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

114年度汽(機)車燃料使用費　補繳至12/31截止

初選升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝

桃園試推學校垃圾專用袋　青溪國小執行成效佳

急產來不及到醫院！南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

宋逸民、林道遠送暖首登仁愛鄉

李多慧、籃籃合體主持！「台南好young」耶誕搖滾演唱會12/20登場

桃園「棒球天使計畫」訓練營　開訓　

桃園一區一女路成果發表　展現女性故事

堰塞湖災後復原　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

富宇建設、林六壹分贈南投縣高頂救護車和野狼機車

中國海警闖金門禁限制水域！海巡近迫攔阻　強勢驅離4船

桃園醫院院慶亮點揭曉 　新型行動複合手術室亮相

更多熱門

相關新聞

賴清德出席成大沙崙醫院動土盼打造南台灣智慧醫療新樞紐

賴清德出席成大沙崙醫院動土盼打造南台灣智慧醫療新樞紐

國立成功大學沙崙醫院18日上午於台南市歸仁區舉行動土典禮，總統賴清德親臨主祭，教育部、國發會、衛福部等中央部會代表，台南市副市長趙卿惠、成大校長沈孟儒、前校長蘇慧貞、成大醫院院長李經維及多位民意代表、醫界與產學界人士到場觀禮，共同見證南台灣智慧醫療與健康城市發展的重要里程碑。

智慧滅菌接軌國際　7國專家齊讚屏東榮總

智慧滅菌接軌國際　7國專家齊讚屏東榮總

年收3千萬沒了！醫淪打工仔最後悔1事

年收3千萬沒了！醫淪打工仔最後悔1事

台灣隱形冠軍發光　智慧醫材攻佔歐美高階市場

台灣隱形冠軍發光　智慧醫材攻佔歐美高階市場

成大醫院亮相台灣醫療科技展4大展區13項成果展現智慧醫療新版圖

成大醫院亮相台灣醫療科技展4大展區13項成果展現智慧醫療新版圖

關鍵字：

深耕臨床智慧醫療成果慈院國家新創獎6+1

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面