台北人氣貝果店「超猛切面照」是盜圖！本尊跨海抓包　業者急道歉

台北一間知名貝果專賣店近日遭馬來西亞貝果品牌「JOJA Bagel」跨海指控，盜用其團隊原創的產品拍攝圖進行商業宣傳。事件曝光後，引起輿論撻伐，儘管店家已於留言區向原創店主致歉，但因未正式發布道歉聲明且封鎖評論，讓網友們二度炸鍋。

跨海維權！馬來西亞貝果店控被盜圖

馬來西亞貝果品牌「JOJA Bagel」昨日在Threads發文，指控「這是我們團隊自己拍攝的產品圖，請問台北的這家貝果店是...直接截圖盜用的概念？」

從曝光的截圖可見，台北該店家所使用的行銷圖片，無論是貝果的疊放角度、切面細節及背景光影，皆與JOJA Bagel的原創攝影作品高度雷同。

店家急留言道歉 網友仍炸鍋

針對盜圖指控，涉事貝果店在JOJA Bagel的原文下方留言致歉，表示「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已刪除。」但由於店家並未在官網或社群發正式道歉聲明，所以大眾怒火並未平息。

網友紛紛洗版砲轟，「丟臉丟到國外」、「連貝果切面都要盜圖，還不發個道歉文，在這邊講一句話就想帶過喔？」「你們很有名欸，我之前還想去吃，竟然盜圖，太扯了吧，有夠瞎」、「不懂賣吃的然後盜別家的圖，到底在想什麼，到時候做出來也不會長那樣，盜圖來打算欺騙消費者嗎」、「直接先鎖留言，貴店公關做得不錯喔」。

另外，也有人質問，「不解釋一下為什麼盜圖嗎？」對此，貝果店回應，「即使說明理由還是屬於狡辯的，事實我真的用了店家圖片造成傷害，真誠想致歉聲明給店主。」