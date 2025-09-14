　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？　關鍵是這點

▲▼大陸薩莉亞餐廳。（圖／翻攝微博）

▲大陸薩莉亞餐廳。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸西北菜連鎖餐廳「西貝莜麵村」近日陷入輿論風波，預製菜（即預先烹飪、製作的調理食品）話題再次受到熱議。源自日本的義大利風味餐廳薩莉亞，在大陸被稱為「預製菜之王」，卻極少因此受到批評。陸媒認為，在薩莉亞可用低價吃一頓豐盛的西餐，並不讓人難以接受，不少人甚至覺得「挺值的」。

大陸企業家兼演說家羅永浩近日在微博發文，指西貝「幾乎全都是預製菜，還那麼貴，實在是太噁心了」。西貝創始人、董事長賈國龍則說，該言論造成很大傷害，強調「西貝沒有預製菜」。

事件的發酵，再度引發大陸輿論對於預製菜的討論。9月13日晚，話題「#預製菜之王薩莉亞為啥沒人罵#」衝上微博熱搜。

《南方日報》報導，提起薩莉亞，許多人的第一反應就是「預製菜」。曾有人開玩笑說「整個後廚看不到一把菜刀，也看不到廚師」。但就是這樣一個「預製菜之王」，還是有許多忠實的粉絲。「無他，唯便宜爾。」

▲▼大陸薩莉亞餐廳。（圖／翻攝微博）

▲薩莉亞的預製菜受到討論。（圖／翻攝微博）

薩莉亞於1967年在日本創立，2003年進入大陸市場，如今已開出超過400家門店，並深受大量愛好者追捧。在大陸市場，薩莉亞2024財年繼續取得營收和營業利潤雙成長，收入超過25億元（人民幣，下同）。

報導指出，大陸薩莉亞以人均30元的價格提供義大利麵、披薩、沙拉等西餐，菜品70％定價在20元以下，甚至被戲稱為「西餐界蜜雪冰城」；這種「低價不低質」的策略，「精準切中了社畜和學生黨的需求」，也就是花小錢也能享受「體面一餐」。

陸媒稱，用這麼低的價格吃一頓豐盛的西餐預製菜，對很多消費者而言，也不是那麼讓人難以接受，不少人甚至覺得挺值得的。「人均30，還要啥自行車（指過分的要求）啊？」、「比他（指薩莉亞）好吃的一定比他貴，比他便宜的一定沒他好吃。」

報導還直言，反觀一些使用半成品、料理包的連鎖中餐品牌，50塊錢吃不飽、不好吃的事情十分常見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遊韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！　釣出一票苦主
千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　老闆血虧曝真相
遺孀淚吻柯克告別　不停說「我愛你」心碎一幕曝光
曾聖恩衝回致勝分被趕出場！　錯愕還原狀況
鶯歌老街空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」
快訊／8縣市大雨特報！　大雷雨轟嘉義1小時
打民進黨2年「燒光上億」　館長喊沒錢了：以前挺綠生意很好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？　關鍵是這點

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

影／山東驚現UFO遭擊落！　目擊者聽到兩聲巨響：以為打雷

川普擬對俄重大制裁　王毅：制裁只會使問題更複雜

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

中美會談前夕摩擦升級　 陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查　歡迎受害中企積極參與

美制裁中方企業　陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

長髮港妹「脫到剩內衣褲」呆坐馬路上！員警舉動被讚爆

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？　關鍵是這點

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

影／山東驚現UFO遭擊落！　目擊者聽到兩聲巨響：以為打雷

川普擬對俄重大制裁　王毅：制裁只會使問題更複雜

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

中美會談前夕摩擦升級　 陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查　歡迎受害中企積極參與

美制裁中方企業　陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

長髮港妹「脫到剩內衣褲」呆坐馬路上！員警舉動被讚爆

史考特9局大比分登板！洗刷再見滿貫惡夢　羅伯斯目的「重置」他

回填廢棄物！高雄美濃坑洞2怪手暗夜出入　環保局扣留開罰900萬

赴韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！一票苦主：只能看著跳表機狂跳

CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計

出房門就是太平洋！第一排零遮蔽視野賞日出月光海　花蓮海景民宿

床墊發霉＋綁鐵鍊！韓籍勞工撰「囚禁日記」　揭美突襲非人道待遇

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航　72歲校友攜夫再拚碩士

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？　關鍵是這點

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起　醫驚呼：已經中毒

祖雄超趕進度！歡慶2周年「佳娜已懷2寶」　從砲友變家人感性告白

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

大陸熱門新聞

老師要求家長到校打掃　理由曝光

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

「林佳龍」訪歐　中方怒斥：只是地方官員

港妹脫到剩內衣褲呆坐路上！警舉動被讚爆

蛋沒了！13歲男割包皮半月後「睪丸壞死」

影／山東驚現UFO遭擊落！　目擊者聽到兩聲巨響：以為打雷

超常見！這「3類麵包」其實是熱量炸彈

陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸羽球漲價！店員嘆：1球可買1杯手搖飲

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查

陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

iPhone 17遭嫌醜仍搶爆！陸果粉：比去年難搶

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國 考古證據現世！大量青銅戈出土

更多熱門

相關新聞

薩莉亞創始店「因都更」要拆了！創辦人告別喊話

薩莉亞創始店「因都更」要拆了！創辦人告別喊話

日本連鎖義式料理餐廳「薩莉亞」在全球擁有超過1,500家分店，而位於日本千葉縣市川市的創始店在2000年停業後改為紀念館，不過近期有消息傳出，因為都更的關係，薩莉亞創始店周邊區域即將迎來再開發，紀念館預計在3年內將被拆除，一號店也將走入歷史。

「真還傳」！企業家還37億自嘲：錢能鋪滿13座足球場

「真還傳」！企業家還37億自嘲：錢能鋪滿13座足球場

福壽螺冒充田螺肉冷凍加工流入陸市場 「螺販子」：只要有貨我就收

福壽螺冒充田螺肉冷凍加工流入陸市場 「螺販子」：只要有貨我就收

陸「消費降級」預製菜銷售仍破千億

陸「消費降級」預製菜銷售仍破千億

29歲女兒天天吃外送！爸看不下去DIY料理包

29歲女兒天天吃外送！爸看不下去DIY料理包

關鍵字：

預製菜薩莉亞西貝莜麵村羅永浩

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面