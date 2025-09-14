陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？　關鍵是這點

▲大陸薩莉亞餐廳。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸西北菜連鎖餐廳「西貝莜麵村」近日陷入輿論風波，預製菜（即預先烹飪、製作的調理食品）話題再次受到熱議。源自日本的義大利風味餐廳薩莉亞，在大陸被稱為「預製菜之王」，卻極少因此受到批評。陸媒認為，在薩莉亞可用低價吃一頓豐盛的西餐，並不讓人難以接受，不少人甚至覺得「挺值的」。

大陸企業家兼演說家羅永浩近日在微博發文，指西貝「幾乎全都是預製菜，還那麼貴，實在是太噁心了」。西貝創始人、董事長賈國龍則說，該言論造成很大傷害，強調「西貝沒有預製菜」。

事件的發酵，再度引發大陸輿論對於預製菜的討論。9月13日晚，話題「#預製菜之王薩莉亞為啥沒人罵#」衝上微博熱搜。

《南方日報》報導，提起薩莉亞，許多人的第一反應就是「預製菜」。曾有人開玩笑說「整個後廚看不到一把菜刀，也看不到廚師」。但就是這樣一個「預製菜之王」，還是有許多忠實的粉絲。「無他，唯便宜爾。」

▲薩莉亞的預製菜受到討論。（圖／翻攝微博）

薩莉亞於1967年在日本創立，2003年進入大陸市場，如今已開出超過400家門店，並深受大量愛好者追捧。在大陸市場，薩莉亞2024財年繼續取得營收和營業利潤雙成長，收入超過25億元（人民幣，下同）。

報導指出，大陸薩莉亞以人均30元的價格提供義大利麵、披薩、沙拉等西餐，菜品70％定價在20元以下，甚至被戲稱為「西餐界蜜雪冰城」；這種「低價不低質」的策略，「精準切中了社畜和學生黨的需求」，也就是花小錢也能享受「體面一餐」。

陸媒稱，用這麼低的價格吃一頓豐盛的西餐預製菜，對很多消費者而言，也不是那麼讓人難以接受，不少人甚至覺得挺值得的。「人均30，還要啥自行車（指過分的要求）啊？」、「比他（指薩莉亞）好吃的一定比他貴，比他便宜的一定沒他好吃。」

報導還直言，反觀一些使用半成品、料理包的連鎖中餐品牌，50塊錢吃不飽、不好吃的事情十分常見。