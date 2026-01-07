　
    • 　
>
去年5月完婚！辛柏毅忙到近日才度蜜月　返台2天即失事

空軍一架F-16戰機6日在花蓮外海失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘。（圖／翻攝自臉書＠IDF.Chingkuo）

▲空軍一架F-16戰機6日在花蓮外海失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘。（圖／翻攝自臉書＠IDF.Chingkuo）

圖文／CTWANT

空軍一架F-16戰機昨（6）日晚間執行夜航訓練時突然失聯，29歲飛行員辛柏毅上尉失聯至今。由於辛柏毅2日才剛與妻子度蜜月結束返台，5日回到部隊後，隔天就展開訓練，遭質疑無複訓就臨時啟動派飛任務。對此，空軍司令部今（7）日強調，夜航訓練任務都是提前規劃，並非臨時派遣，且6日上午確認辛柏毅執行雙座帶飛任務正常後，才安排晚間的夜航訓練。

空軍今日上午召開記者會說明，第五聯隊第27隊隊長周明慶上校表示，辛柏毅為空軍官校108年班，是相當優秀的隊員，飛行穩定，與其他隊員相處融洽；他2025年5月與妻子登記結婚，但平常因任務關係沒有時間請婚假，年底趁著空檔時間安排前往冰島、芬蘭等地度蜜月。

針對外界質疑，辛柏毅返國後沒有複訓就展開飛行訓練，軍方是否是臨時派遣，空軍督察長江義誠指出，辛柏毅1月2日返國後休假2天，5日回到部隊上班，隔天6日上午安排雙座帶飛任務，確認執行情況正常，當晚就依照1至2天前規劃好的訓練派遣任務，執行夜航訓練，並非臨時派遣。

周明慶透露，今天上午已與辛妻見面，他說「去芬蘭、冰島旅遊是他一輩子的夢想」，軍方會持續陪伴家屬，並繼續搜救。失事消息傳出後，一名親友凌晨PO出辛柏毅夫妻照，畫面可見小倆口日前剛度蜜月回來、開心拖著行李箱，她喊道：「拜託你撐住並回家好嗎⋯⋯姊姊（辛妻）等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過她那麼腫，我們全家都在等你回家。」

今日稍早該名親友再次發文表示，「我知道要比姊姊堅強，但看到姊姊哭我心都要碎了⋯⋯」，並表示全家人整夜沒睡，遲遲等不到消息，如今除了哭到瘋掉和祈禱不知道還能做什麼。

親友喊話辛柏毅快平安回來，「求你了，每一分每一秒我們全家都快熬不過去了，我姊想你想到瘋掉了，回家吧。」

