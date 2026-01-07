　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辛柏毅跳傘失聯！安捷航空自願加入搜救　誓言：一定帶你回家

▲F-16戰機飛官辛柏毅6日執行夜間任務時跳傘，目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

▲F-16戰機飛官辛柏毅6日執行夜間任務時跳傘，目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

圖文／CTWANT

空軍一架編號6700的F-16V戰機於昨（6）日晚間在花蓮外海執行夜航勤務時，飛官辛柏毅上尉疑似緊急跳傘逃生，目前海巡署正在進行大規模搜救行動。與此同時，安捷航空深夜自發性動員加入搜救行列，人員們接獲通知後迅速直衝棚廠，直到今（7）日​凌晨3時許「蒼鷹號」正式起飛。

昨日辛姓飛官失聯消息傳出後，空勤總隊海鷗直升機、空軍救護隊、C-130運輸機及海巡署艦艇等單位已展開大規模搜救行動。而安捷航空董事長隨後向國搜中心表達自願加入搜救行列，獲准後在與交通部民航局協調之下，已關場的台東航空站也立刻啟動支援。

▲安捷航空（Apex Flight Academy）得知消息後，自願加入搜索行列。（圖／翻攝自YouTube）

▲安捷航空得知消息後，自願加入搜索行列。（圖／翻攝自YouTube）

安捷航空4hrs自發集結：帶教官回家

安捷航空派出「蒼鷹號」執行任務，機上配有國內最頂尖等級雷達與紅外線熱像儀。最令人感動的是，人員們在短短四小時內迅速集結完成，有人從被窩中驚醒直衝棚廠、有人從高雄深夜包車奔回台東，更有台東航警及航站人員徹夜守崗支援。

直到今日​凌晨3時許，「蒼鷹號」終於正式升空，加入海空聯合搜救行動。而此時全體人員心中只有一個信念，直呼：「教官加油！我們來了！我們一定要帶你回家！」

據了解，安捷航空成立於2014年，是台灣唯一獲民航局審核通過的專業飛航訓練機構，2023年更啟動醫療專機進駐金門航空站，提供全年無休的離島空中緊急醫療後送服務。

01/05 全台詐欺最新數據

辛柏毅安捷航空

