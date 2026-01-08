　
川普擬禁華爾街投資人炒作住宅　打壓美國房價

▲▼美國總統川普（Donald Trump）招牌舞步。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，為了壓制飆升的房價，他的政府正著手規劃新政策，考慮禁止華爾街投資機構購買住宅。這項舉措不只對私募股權基金的房地產投資帶來衝擊，也讓建商承受更大壓力，顯示政府正積極回應大眾對高房價的關切。

川普（Donald Trump）今於其自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，政府已經開始採取行動，並要求國會配合立法，以確保政策能順利推動。他強調，自己也將在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說時，分享更多有關住房與負擔能力的想法。

川普（Donald Trump）在貼文中提到，長久以來，購屋和擁有房產一直被看作是實現「美國夢」的最高目標，但如今通貨膨脹讓許多美國人難以達成這個夢想。這也是他推動相關政策的原因，希望能讓一般民眾更有機會買到房子。

根據路透社（Reuters）的分析，華爾街投資機構被指控為美國房市供給短缺的主要因素。自2008年金融危機以來，像黑石集團（Blackstone）這樣的大型公司買下成千上萬棟住宅，並持續增加對出租房產的投資。隨著貸款利率上升及工作型態轉變，投資住宅相較於商辦和零售資產，已成為更穩定的選擇。

