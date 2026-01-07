　
    • 　
>
國際

美逮馬杜洛「打亂中國戰略」　學者：北京恐淪最大輸家

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛Nicolas Maduro（中）穿棕色囚衣。（圖／路透社）

▲馬杜洛被抓捕至美國，被拍到身穿棕色囚衣。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

《日經亞洲》報導，美國總統川普採取閃電行動，推翻委內瑞拉總統馬杜洛，很可能改變中國的區域戰略盤算。過去10年，北京在該區域加大經濟投入，如今可能成為這場地緣政治變局的最大輸家。

許多分析人士都表示，川普政府這次行動，間接對北京造成重大影響。伊朗大規模反政府示威未歇，若德黑蘭（Tehran）發生政權更迭或政治動盪，阻斷了石油供應，中國將被迫尋找替代來源，委內瑞拉原是最佳選項，但如今該國事務已有美國強勢介入。

美前副總統錢尼的中東顧問沃姆瑟（David Wurmser）形容，這是北京罕見的多重危機時刻，「失去伊朗和委內瑞拉石油的前景，對於中國經濟而言可能是災難性的」，尤其兩國均以「低於市價」向中國出口石油，讓北京享有巨大經濟優勢。

▲▼位於委內瑞拉卡維馬斯（Cabimas）的一處油田。（圖／路透）

▲位於委內瑞拉卡維馬斯（Cabimas）的一處油田。（圖／路透）

以軍事角度來看，作為委軍防空體系核心的中製雷達系統，最終未能偵測或攔截美軍，「整個防空系統都癱瘓了」，與去年6月美國與以色列聯合打擊伊朗核設施的情況非常相似，並且「再次暴露出中俄伊三國武器的弱點。」

保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深主任菲佛（Connor Pfeiffer）直言，北京可能成為最大輸家，「在美國禁運石油之前，馬杜洛政權以受制裁的折扣價格，提供中國近10%的石油進口。考慮到局勢動盪情況，若伊朗供應出現任何中斷，合併影響將衝擊中國近1/3的石油進口。」

另據威廉瑪麗學院（College of William & Mary）數據，2000至2023年間，委內瑞拉是中國海外貸款的第4大接受國。菲佛說，「中國已在該國投資約600億美元，是中國在全球各地最重要的投資之一。」

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）2日會見中國政府拉美事務特別代表邱小琪。（圖／路透）

▲馬杜洛被捕前幾小時，才會見北京代表團。（圖／路透）

哈德森研究所（Hudson Institute）資深研究員索博利克（Michael Sobolik）甚至形容「中國的區域算盤完全落空」，多年來中共將委內瑞拉視為進入西半球的灘頭陣地（beachhead），但馬杜洛會見中國代表團幾小時後就被美軍逮捕，「不論北京在那場會議上給出什麼保證，壽命都非常短暫」。他認為，伊朗與委內瑞拉遭遇美軍打擊時，北京都沒有出手相助，正是因為能力不足。

不過，並非所有分析人士都認為，這場行動有助於強化美國戰略。卡托研究所（Cato Institute）資深研究員湯普森（Katherine Thompson）就批評，川普政府此舉明顯偏離「美國優先」的戰略框架，「若政府一時衝動推翻自身基本原則，美國優先將迅速變成美國墊底。」

布魯金斯學會（Brookings Institution）中國問題專家哈斯（Ryan Hass）則分析，委內瑞拉事件不會大幅改變北京的台海盤算，但中國可能私下要求華府在南海等地區「少談國際法」，並且期待獲得與美國同等的「大國豁免權」。

01/05

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

莫莉助理墜樓亡！險賠百萬簽保密條款才能離職　遭網暴是「翻版蘿
「陶朱隱園」沒有蓋牌！　17樓實登曝
F-16飛官失事失聯　國民黨團轟賴政府：拿官兵性命當人肉盾牌
定期定額台積電　「1股都沒買到」原因曝！一票秒懂笑了：+1
辛柏毅蜜月返台4天出事　隊長：去冰島、芬蘭是他一輩子夢想

【旅遊悲劇】旅遊倫敦時出事　手機直接被蒙面人搶走！

零Ｇ世界來臨？　美國斬首行動與歐洲資產凍結如何改寫強權規

零Ｇ世界來臨？　美國斬首行動與歐洲資產凍結如何改寫強權規

當全球仍聚焦於烏克蘭戰場與中東衝突之際，兩起分別發生於委內瑞拉與歐洲金融體系的重大事件，正以一種近乎靜默卻深刻的方式，重塑國際政治的遊戲規則。前者是美國特種部隊據報成功實施斬首行動，推翻馬杜羅（Nicolas Maduro）政權；後者則是歐盟決定無限凍結巨額俄羅斯資產，並用以支援烏克蘭長期作戰。

台股漲破3萬點　謝金河：2026年「兩件事不能做」

台股漲破3萬點　謝金河：2026年「兩件事不能做」

川普要求委國斷開中俄　石油只與美合作

川普要求委國斷開中俄　石油只與美合作

美退將議員籲「拒川普命令」　恐被扣退休金

美退將議員籲「拒川普命令」　恐被扣退休金

川普關稅合法嗎？　美最高法院預計9日宣判

川普關稅合法嗎？　美最高法院預計9日宣判

委內瑞拉戰略川普石油地緣政治美中台台海

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

