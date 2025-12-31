台電36歲工班頭殉職關鍵曝　丹娜絲搶修「檢電筆失效」慘電死

▲嘉義台電人員搶修遭電擊亡，檢察官認定是在還沒斷電時脫下絕緣手套才被電死。（圖／記者翁伊森翻攝）

台電36歲李姓員工7月15日在嘉義義竹鄉搶修因丹娜絲颱風造成的高壓斷線，不料檢電、掛接地過程中，意外遭6000伏特電擊，送醫經過6天後李男家屬決定放棄急救捐贈器官，台電涉違反職業安全衛生法遭起訴。嘉義地檢署認為，李男使用失效檢電器具檢查，誤認該條高壓線已沒帶電，脫下絕緣手套繼續作業，最終發生電擊憾事，難以歸責於台電，且李男家屬均表明不提出告訴，偵查終結不起訴處分。

丹娜絲颱風重創南台灣，2454支電桿倒塌為台灣史上最嚴重，台電動員逾千名人力搶修，多名員工連續工作超過8天未回家，台電「工班頭」李姓員工7月15日在高空檢修時遭遇感電意外，當場意識模糊，送台南市柳營奇美醫院裝置葉克膜搶命，經過連日搶救，情況未好轉，家屬不忍李男繼續受苦，21日晚間決定放棄搶救，放手讓李男離開，並器捐遺愛人間。

不起訴書指出，李男於2025年7月15日，在嘉義縣電桿從事颱風搶修工作，作業當下在班長尚未完成斷電時，李男對於高壓線路之檢電使用失效檢電器具檢查，而未能確認其未停電，加上李男未戴用絕緣防護具，致李男遭未斷電對地電壓6600伏特高壓線路電擊，送醫傷勢過重死亡。

台電公司維護組線路課黃姓課長指出，班長有提供檢電筆給李男使用，且公司有提供絕緣手套，當天是颱風過後，線路錯綜複雜，李男拿的是好的還是失效的檢電筆，沒有人目擊，因李男是資深師傅，檢電筆上有測試紐，按下後正常檢電筆會發出嗶嗶聲，且有亮光，這是在檢電前一個習慣必備動作，每個師傅都一定會做這個動作來確定檢電筆試有效的。

黃姓課長補充說，可能是李男比較心急，他的檢電筆沒有很靠近高壓線，檢電筆就沒有發出警示聲，才誤以為高壓線已經沒有電，當時李男的作業方式應該要將昇空桶調低並彎腰以檢電筆確實在高壓線10公分範圍，檢電筆才有辦法檢電，現場高壓線有3條，有2條線路是已經沒有電，但掉落到中性線附近高壓線是有帶電的，李男可能誤以為另外2條檢測沒有電，這1條應該是沒有電或是沒有很確實的靠近檢電，所以誤以為已經斷電。

副班長指出，每個員工都有一支檢電筆，而且都會寫上他們的名字，每天工作前都會要求各班對於工作安全器具都要實施檢點，可以直接找工安組跟換檢電筆，公司要求員工在作業時一定要戴絕緣手套，沒有配戴公司會處罰。

檢方認為，班長已提供良好檢電筆給李男，李男當時原有戴絕緣手套進行檢電，班長亦有以對講機回報當時尚未完成斷電工作，副班長亦有提醒李男，李男依其自身實施檢電結果誤認該條高壓線已屬沒帶，方脫下絕緣手套而繼續作業，最終發生電擊憾事，難以歸責於台電，且李男家屬均表明不提出告訴，經偵查終結不起訴處分。