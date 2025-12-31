　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台電36歲工班頭殉職關鍵曝　丹娜絲搶修「檢電筆失效」慘電死

▲▼嘉義台電人員搶修遭電擊！當場無呼吸心跳　裝葉克膜搶命中。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義台電人員搶修遭電擊亡，檢察官認定是在還沒斷電時脫下絕緣手套才被電死。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

台電36歲李姓員工7月15日在嘉義義竹鄉搶修因丹娜絲颱風造成的高壓斷線，不料檢電、掛接地過程中，意外遭6000伏特電擊，送醫經過6天後李男家屬決定放棄急救捐贈器官，台電涉違反職業安全衛生法遭起訴。嘉義地檢署認為，李男使用失效檢電器具檢查，誤認該條高壓線已沒帶電，脫下絕緣手套繼續作業，最終發生電擊憾事，難以歸責於台電，且李男家屬均表明不提出告訴，偵查終結不起訴處分。

丹娜絲颱風重創南台灣，2454支電桿倒塌為台灣史上最嚴重，台電動員逾千名人力搶修，多名員工連續工作超過8天未回家，台電「工班頭」李姓員工7月15日在高空檢修時遭遇感電意外，當場意識模糊，送台南市柳營奇美醫院裝置葉克膜搶命，經過連日搶救，情況未好轉，家屬不忍李男繼續受苦，21日晚間決定放棄搶救，放手讓李男離開，並器捐遺愛人間。

不起訴書指出，李男於2025年7月15日，在嘉義縣電桿從事颱風搶修工作，作業當下在班長尚未完成斷電時，李男對於高壓線路之檢電使用失效檢電器具檢查，而未能確認其未停電，加上李男未戴用絕緣防護具，致李男遭未斷電對地電壓6600伏特高壓線路電擊，送醫傷勢過重死亡。

▲▼ 李元瀚 。（圖／翻攝自IG／當事人）

▲台電員工電擊命危，丹娜絲颱風來襲時工作照曝光。（圖／翻攝當事人IG）

台電公司維護組線路課黃姓課長指出，班長有提供檢電筆給李男使用，且公司有提供絕緣手套，當天是颱風過後，線路錯綜複雜，李男拿的是好的還是失效的檢電筆，沒有人目擊，因李男是資深師傅，檢電筆上有測試紐，按下後正常檢電筆會發出嗶嗶聲，且有亮光，這是在檢電前一個習慣必備動作，每個師傅都一定會做這個動作來確定檢電筆試有效的。

黃姓課長補充說，可能是李男比較心急，他的檢電筆沒有很靠近高壓線，檢電筆就沒有發出警示聲，才誤以為高壓線已經沒有電，當時李男的作業方式應該要將昇空桶調低並彎腰以檢電筆確實在高壓線10公分範圍，檢電筆才有辦法檢電，現場高壓線有3條，有2條線路是已經沒有電，但掉落到中性線附近高壓線是有帶電的，李男可能誤以為另外2條檢測沒有電，這1條應該是沒有電或是沒有很確實的靠近檢電，所以誤以為已經斷電。

副班長指出，每個員工都有一支檢電筆，而且都會寫上他們的名字，每天工作前都會要求各班對於工作安全器具都要實施檢點，可以直接找工安組跟換檢電筆，公司要求員工在作業時一定要戴絕緣手套，沒有配戴公司會處罰。

檢方認為，班長已提供良好檢電筆給李男，李男當時原有戴絕緣手套進行檢電，班長亦有以對講機回報當時尚未完成斷電工作，副班長亦有提醒李男，李男依其自身實施檢電結果誤認該條高壓線已屬沒帶，方脫下絕緣手套而繼續作業，最終發生電擊憾事，難以歸責於台電，且李男家屬均表明不提出告訴，經偵查終結不起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

社會熱門新聞

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

更多熱門

相關新聞

打擊電纜竊盜　台電台東區處頒發12萬獎金感謝警方

打擊電纜竊盜　台電台東區處頒發12萬獎金感謝警方

為感謝警方積極打擊電纜線竊盜不法行為，維護民眾用電安全與公共利益，台灣電力公司台東區營業處處長趙淑芬，於30日前往台東縣警察局，頒發破案獎金新台幣12萬元，表揚台東警方近期成功破獲多起電纜線竊盜案件的卓著成效。

快訊／地震害宜蘭東澳變電所跳脫3465戶停電　23：15復電

快訊／地震害宜蘭東澳變電所跳脫3465戶停電　23：15復電

快訊／23：05地震狂搖！　3座核電廠初步確認無異常

快訊／23：05地震狂搖！　3座核電廠初步確認無異常

民眾質疑日月潭水庫排砂汙染水源　台電回應了

民眾質疑日月潭水庫排砂汙染水源　台電回應了

驚悚現場曝！高雄變電箱3度爆炸起火

驚悚現場曝！高雄變電箱3度爆炸起火

關鍵字：

台電電擊事故丹娜絲颱風安全生產器官捐贈

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面