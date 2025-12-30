打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

▲台電表揚台東警方破獲電纜失竊案 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為感謝警方積極打擊電纜線竊盜不法行為，維護民眾用電安全與公共利益，台灣電力公司台東區營業處處長趙淑芬，於30日前往台東縣警察局，頒發破案獎金新台幣12萬元，表揚台東警方近期成功破獲多起電纜線竊盜案件的卓著成效。

台東縣警察局刑警大隊日前於台東市破獲一起電纜線竊盜案，查獲並逮捕犯嫌四名；另於東河鄉偵破一起同類型案件，同樣逮捕四名犯嫌，有效瓦解不法竊盜行為，避免電力設施遭破壞，對維護供電穩定與公共安全具有重要意義。

趙淑芬表示，近年因原物料價格上漲，帶動資源回收需求，電纜線成為竊賊覬覦目標，電纜遭竊不僅影響供電穩定，更可能引發感電事故，危及生命安全，對社會造成嚴重風險。她肯定警方迅速偵辦、積極查緝，成功遏止不法行為，展現守護民生安全的決心。

台電指出，未來將持續與警政、檢調單位密切合作，主動提供電纜線易失竊熱點資訊，作為警方偵辦與巡邏規劃參考，共同防堵犯罪發生。台電也呼籲民眾、廠商及回收業者，如發現來路不明、外皮印有「TPC」標誌的電纜線，或可疑人車從事竊取、剝除或焚燒電纜外皮等行為，請立即撥打110或台電24小時服務專線1911通報，經查證破案後，將依規定發給獎勵金。