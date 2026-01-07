　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲嗆「搞黃國昌必焦土政策」　民進黨團：包牌式發言令人擔憂

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋今（7日）召開「 政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團「 政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前說，民進黨政府關他一年可一笑置之，若派人放話如法炮製再把黃國昌搞一遍，「我一定焦土政策」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（7日）指出，柯文哲上周拜會民進黨團後，朝野僵局、總預算審查露出一線曙光，很遺憾柯文哲這次發言，讓外界產生不當連結，認為執政當局能用司法資源做為交換。

柯文哲4日表示，今天台灣政局紛擾還是在賴清德一念之間，張景森講到黃國昌，他要在這明白講，民進黨政府把他關一年，他可以一笑置之，但還派人放話要如法炮製再把黃國昌搞一遍，「再來一遍，我一定焦土政策」。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋今（7日）召開「 政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會。

鍾佳濱表示，自從上周五柯文哲拜會立法院各黨團後，社會有些期待，過去朝野僵局、預算協商似乎露出一線曙光，然而民進黨在伸出橄欖枝，希望政黨合作之餘，很遺憾看到柯文哲的發言，似乎讓外界產生不當連結，認為執政當局能用司法資源做為交換，按照柯的發言，若民眾黨政治人物司法官司有進展，民眾黨又可以反過來指責執政黨沒有承諾，放棄政黨合作，「柯文哲包牌式發言，讓外界產生不當連結」。

鍾佳濱指出，柯文哲對司法的發言，已超越一般社會對司法獨立的認知，希望民進黨在伸出友善橄欖枝之餘，立法院能更光明磊落地談政黨合作。

鍾佳濱強調， 政黨合作是在公共政策討論上，但不能拿任何其他包括像是司法獨立為代價做為交換條件，但柯文哲一直暗指，目前檯面上政治人物或享有免責權保護的立委，若未來受到司法追訴，是民進黨可控制的事項，甚至揚言指責執政當局有能力透過司法迫害不同意見者，尤其民眾黨目前廣泛報導中，受到司法問題，該發言超過一般社會大眾對台灣司法獨立認知，「對司法的糟蹋，非常不該」，因此今天召開記者會，希望未來立院新的開始之後，能夠光明磊落地談政黨合作，共同守護進步價值。

范雲呼籲，爭議法案一定要落實討論，台灣社會公民素養相當高，「我們是有能力在立法院共同守護進步價值」。今天內政委員會審查國安法，如何具體落實法條文字嚴謹性，真正守護國家安全；明天衛環委員會也要討論人工生殖法，一個進步科技如何守護婦女跟兒童權益 ，這都是目前政黨間尚無共識的，呼籲透過充分討論，凝聚委員會跟社會的共識，並釐清爭議、減少爭議。

鍾佳濱說，未來立院若能良性競爭，政黨合作一定是光明磊落，絕不容有任何密室協商或黑箱交易遐想出現。陳培瑜也說，民進黨團對相關爭議法案落實討論持公開透明的決心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

【嘴很挑耶】企鵝被餵食下秒直接甩地上：我呸！那麼難吃

政治熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

曝辛柏毅呼叫「高度一直在下降」　空軍：但還無法證明他有跳傘

F16飛官墜海　潛水教練：沒防寒衣2小時就發抖

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

點空軍F-16V失事記者會3重點　媒體人痛批：這種情況是讓教官玩命?

辛柏毅度蜜月返台4天出事　隊長：去冰島、芬蘭是他一輩子夢想

F-16夜航兩殺手「空間迷向、操控撞地」　空軍：辛柏毅該做的都做了

F-16飛官失事失聯　國民黨團轟賴政府：拿國軍官兵性命當人肉盾牌

辛柏毅F-16V失事關鍵60秒！　一圖還原完整時序

空軍令F-16停飛！督察長哽咽籲國人替辛柏毅祈福　最新搜救兵力曝

絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

辛柏毅墜海失蹤　揭密F-16夜訓死亡陷阱

LIVE／飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯　空軍10：00說明狀況

更多熱門

相關新聞

石崇良下令撤銷狼社工「績優督導」　一個月內研議設置查詢平台

石崇良下令撤銷狼社工「績優督導」　一個月內研議設置查詢平台

高雄市衛生局心理衛生中心執行祕書何建忠濫用職權性侵未成年弱勢少女，藍白立委今日皆關心此案進展，衛福部長石崇良表示，昨日已經正式發文撤銷績優督導獎項；「狼社工平台」預計一個月內提出方案。民眾黨立委黃國昌稱石崇良有擔當、有魄力「該撤銷就撤銷」。

「雙柯會」為哪樁？　能否開啟「綠白和」政治和解的第一步？

「雙柯會」為哪樁？　能否開啟「綠白和」政治和解的第一步？

黃國昌曾建議參選2026　陳佩琪直言無力承擔：需要我助選義不容辭

黃國昌曾建議參選2026　陳佩琪直言無力承擔：需要我助選義不容辭

柯建銘罕見出席程委會懇託劉書彬嘸用　「綠白合」仍一場空

柯建銘罕見出席程委會懇託劉書彬嘸用　「綠白合」仍一場空

黃國昌：2026藍白會簽署政黨協議

黃國昌：2026藍白會簽署政黨協議

關鍵字：

柯文哲鍾佳濱黃國昌民進黨團

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面