柯文哲嗆「搞黃國昌必焦土政策」　民進黨團：包牌式發言令人擔憂

▲民進黨團「 政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前說，民進黨政府關他一年可一笑置之，若派人放話如法炮製再把黃國昌搞一遍，「我一定焦土政策」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（7日）指出，柯文哲上周拜會民進黨團後，朝野僵局、總預算審查露出一線曙光，很遺憾柯文哲這次發言，讓外界產生不當連結，認為執政當局能用司法資源做為交換。

柯文哲4日表示，今天台灣政局紛擾還是在賴清德一念之間，張景森講到黃國昌，他要在這明白講，民進黨政府把他關一年，他可以一笑置之，但還派人放話要如法炮製再把黃國昌搞一遍，「再來一遍，我一定焦土政策」。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋今（7日）召開「 政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會。

鍾佳濱表示，自從上周五柯文哲拜會立法院各黨團後，社會有些期待，過去朝野僵局、預算協商似乎露出一線曙光，然而民進黨在伸出橄欖枝，希望政黨合作之餘，很遺憾看到柯文哲的發言，似乎讓外界產生不當連結，認為執政當局能用司法資源做為交換，按照柯的發言，若民眾黨政治人物司法官司有進展，民眾黨又可以反過來指責執政黨沒有承諾，放棄政黨合作，「柯文哲包牌式發言，讓外界產生不當連結」。

鍾佳濱指出，柯文哲對司法的發言，已超越一般社會對司法獨立的認知，希望民進黨在伸出友善橄欖枝之餘，立法院能更光明磊落地談政黨合作。

鍾佳濱強調， 政黨合作是在公共政策討論上，但不能拿任何其他包括像是司法獨立為代價做為交換條件，但柯文哲一直暗指，目前檯面上政治人物或享有免責權保護的立委，若未來受到司法追訴，是民進黨可控制的事項，甚至揚言指責執政當局有能力透過司法迫害不同意見者，尤其民眾黨目前廣泛報導中，受到司法問題，該發言超過一般社會大眾對台灣司法獨立認知，「對司法的糟蹋，非常不該」，因此今天召開記者會，希望未來立院新的開始之後，能夠光明磊落地談政黨合作，共同守護進步價值。

范雲呼籲，爭議法案一定要落實討論，台灣社會公民素養相當高，「我們是有能力在立法院共同守護進步價值」。今天內政委員會審查國安法，如何具體落實法條文字嚴謹性，真正守護國家安全；明天衛環委員會也要討論人工生殖法，一個進步科技如何守護婦女跟兒童權益 ，這都是目前政黨間尚無共識的，呼籲透過充分討論，凝聚委員會跟社會的共識，並釐清爭議、減少爭議。

鍾佳濱說，未來立院若能良性競爭，政黨合作一定是光明磊落，絕不容有任何密室協商或黑箱交易遐想出現。陳培瑜也說，民進黨團對相關爭議法案落實討論持公開透明的決心。