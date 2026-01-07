女警嗆開槍盧秀燕遭起訴！第一名畢業射擊滿分　應訊對答變正常

▲台中市一名黃姓女警恐嚇要對盧秀燕開槍、模仿張文犯案。（圖／翻攝Threads）



記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局一名黃姓女偵查佐自去年國慶日起情緒不穩，竟在張文案後在網路發文，恫嚇要對市長盧秀燕開槍。黃女被查出射擊成績優秀、100分，甚至是警專第一名畢業，犯案後仍否認犯行，稱文字沒有情緒，「誰看到要告人，就代表他還在玩」。檢方近日偵結起訴，請求從重量刑。

去年12月19日張文案件發生後，全台陸續傳出有模仿言論出現，當中竟然有一名台中市第二警分局的黃姓女警，身為警職人員，卻出言稱「只有我可以當張文模仿犯」，並且恫嚇「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他。」等激進言論。

台中地檢署先前將黃女拘提到案，並向法院聲請羈押獲准，近日火速偵結，依恐嚇公眾等罪起訴黃女。

黃女於偵查期間仍否認犯行，稱「恐嚇公眾部分，我意思是不可以去號召做這樣的事情，且都是在罵發文者，我要讓看到的人害怕，知道不可以玩，我發文時都平靜之心情打下文字，若發文者之心情很平靜，剩下的情緒都是他們的，就是看到的人的，那就看現在誰告我，就代表誰還在玩，受訓或擔任警職期間的射擊成績都滿分，也有實際使用過槍枝，最近一次測驗成績為100分、99分，得到嘉獎，也會防身術，曾辦理過偵查案件等語。」

檢方說，黃女於訊問期間均能理解提問、記憶清晰、對答如流，且未曾出現詞不達意情況，雖患有精神疾病困擾，但辨識能力並未顯著下降，無法依法減刑。

檢方說，黃女身為成績優異、曾受許多功獎的警職人員，應負起肩負社會秩序與保障人民之責任，卻在張文隨機殺人案發生後，社會出現重大傷痕之時，在網路發布煽惑性、暴力性文字。

中檢認為，黃女對台中市長盧秀燕、偵查隊闕姓副隊長等人之言論，犯行之惡劣，又造成社會危害有高度風險，且對於槍械使用熟知，毫無悔意，犯後態度難謂良好，不宜僅因年輕、曾任警職錯失隔離沉澱機會，請法院從重量刑。