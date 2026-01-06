獨／台中婦谷關泡湯「沒熱水」　溫泉業者竟嗆：去跟董事長反映

▲陳婦指控伊豆溫泉會館，沖洗設備沒熱水、溫泉也不熱。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

近日全台寒冷，泡湯是頂級享受，但台中市1名陳姓婦人指控，上週末帶著家人與朋友，前往谷關老牌飯店伊豆溫泉會館泡湯，沒想到飯店內不只沖洗設備沒熱水，就連最期待的溫泉水竟也不熱，向櫃檯人員反映時，卻得到態度惡劣的反饋，害所有人敗興而歸。記者電詢業者，接線人員表示當時已經給予退費、打折等處理方式，反控對方「有點無理取鬧」；但陳婦說，並無獲得退費或打折。

陳婦表示，本月3日她與丈夫、姊姊及1名友人，使用2年前購買的泡湯券，到伊豆溫泉飯店泡湯，由於2年前該飯店歇業，近日得知「重新營業」，她在出發前還曾向業者確認，是否可以使用先前買的泡湯券，對方回覆可以，她才放心帶著親友一起去泡溫泉。

未料當天到場準備下大眾池前，一行人沖洗身體時，發現居然沒有熱水、僅能用冷水淨身，更扯的是，下了溫泉之後，水溫竟也沒有多熱，聽從工作人員建議前往裸湯區，仍是相同情形。

【相關新聞】獨／谷關老牌溫泉會館爆非法營業！被罰120萬繼續推迎春專案

陳婦說，當天氣溫僅11度低溫，他們光著身子沖冷水、來回走動，差點害他們感冒；此外，事後向櫃檯人員反映情形，對方卻態度甚差，先稱疑似管線還沒處理好，須待1月6日才能妥善，又說飯店還在試營運，難免會有狀況，甚至直接丟出1串電話號碼，嗆「自己去跟我們董事長反映」。

記者致電業者詢問相關情形，接線人員明顯記得陳婦這組消費者，立即回覆「那時候已經給客人退費、打折，是對方有點無理取鬧，還要求不合理的賠償」；記者探詢是否可由主管回應，接線人員要求記者留下電話，但至截稿前未獲回應。

記者再向陳婦釐清是否已獲退費處理，未料陳婦聽聞相當氣憤，「哪有！沒有退費也沒打折，當時我們4個人了用了2張泡湯券、2個人則現場購票，進場後才發現沒有熱水，離開時向櫃檯反映，根本沒有退費等情形。」雙方說法不一，事實仍待查。