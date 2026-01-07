　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院修法「鼓吹武統罰100萬」　藍委：賴清德對不起鄭南榕

▲▼立法院內政委員會排審「國安法」修正草案。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲羅智強批評修法箝制言論自由。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

行政院近日通過「國家安全法」修正草案，明定鼓吹武統言論，可處新台幣最高100萬元的罰鍰。對此，藍營立委羅智強批評，賴清德、民進黨對不起鄭南榕，箝制言論自由、箝制思想，「最好裡面也加入一條抓去關的，主張台獨顛覆中華民國，也抓去關、抓去罰，要不要？修進去啊！」

立法院內政委員會7日排審此案，羅智強在程序發言時表示，賴清德對不起鄭南榕，民進黨對不起鄭南榕，鄭南榕主張百分之百的言論自由，民進黨的前輩過去都努力爭取不要因為言論入罪、不要因為思想入罪，結過這群不爭氣的徒子徒孫，在這邊掘鄭南榕的墓、毀鄭南榕的主張。

▲▼立法院內政委員會排審「國安法」修正草案。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅智強也主張開公聽會，認為開四場都算保守，「最好全國各縣市好好宣揚民進黨是怎麼承續鄭南榕精神，告訴大家民進黨就是箝制言論自由、箝制思想的政黨。」

羅智強強調，草案內所有的條文草案，第四條、第四之一條定義不清、對象不明，全部都是行政機關說了算，「最好裡面也加入一條抓去關的，主張台獨顛覆中華民國，也抓去關、抓去罰，要不要？修進去啊！」

羅智強還說，今天真的是拜託民進黨，修法時想想前輩鄭南榕，執意要修也可以，先辦公聽會，擴大社會參與，讓更多專家學者進來，「國民黨已經有提案，希望先開四場公聽會，接下來再進行條文的審查，這會是更周延的做法。」

經藍綠立委協調後，內政委員會召委王美惠宣布，將先就此案辦理兩場公聽會，民進黨主辦一場、國民黨主辦一場。

▼藍綠立委協調後，決定先開兩場公聽會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼立法院內政委員會排審「國安法」修正草案。（圖／記者蔡紹堅攝）

修法鼓吹武統罰100萬　梁文傑：說消滅台灣可容忍？

修法鼓吹武統罰100萬　梁文傑：說消滅台灣可容忍？

行政院近日通過「國安法」修正草案，明定鼓吹武統言論，可處新台幣最高100萬元的罰鍰，被藍營立委批評為箝制言論自由。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，有人說「要去你家搶劫、放火」，在法律上是會被禁止的，那有人說「我希望誰能來打台灣、消滅台灣」，可以容忍嗎？

