修法「鼓吹武統罰100萬」　梁文傑：說「消滅台灣」可以容忍嗎？

記者蔡紹堅／台北報導

行政院近日通過「國安法」修正草案，明定鼓吹武統言論，可處新台幣最高100萬元的罰鍰，被藍營立委批評為箝制言論自由。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，有人說「要去你家搶劫、放火」，在法律上是會被禁止的，那有人說「我希望誰能來打台灣、消滅台灣」，可以容忍嗎？

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



立法院內政委員會7日排審該案，梁文傑前往報告並備詢，對於在野黨批評國安法修法內容箝制言論自由，他在受訪時表示，如果有個人在網路上說「我要去你家搶劫、要去放火」，這在法律上是會被禁止的，那如果有個人在網路上說「我希望誰能過來打台灣、把台灣消滅掉」，那可以容忍嗎？這個不能雙重標準，好不好？

梁文傑並在上台報告時進一步指出，政府 109 年修正「國安五法」，針對刑法外患罪章適用範圍納入陸、港、澳，強化涉及國家機密人員出境管制、赴陸人員管制，及增訂違反國安法之行為態樣並提高刑度等，但層出不窮的共諜案件在在顯示，當前的國安法制仍無法有效遏止類案產生，「相關問題如法律構成要件規範有所不足、司法實務偵審過程認定不易，或是判決結果不足以收嚇阻之效等，均有待相關法制進一步完備。」

▼立法院內政委員會排審「國安法」修正草案。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑提到，現行法對於「發展組織」者定有處罰機制， 但對於「參與組織」者缺乏明確規範，行政院版提案增訂參與組織之不法行為態樣，可提前精準切斷滲透鏈。

梁文傑說，當前國安已不再侷限於實體邊界。隨著數位技術、社群媒體與經濟滲透之交互作用，政府有必要補強民主防衛機制，避免境外敵對勢力利用網路便利性，在台灣境內進行分化與統戰。本次行政院提案版本可強化「網路數位空間」中涉及國家安全部分之維護。

梁文傑指出，鑒於公政公約第 20 條第 1 項規定，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之。參照該公約第 11 號一般性意見，聯合國人權事務委員會認為，上開禁止措施與該公約第 19 條規範之言論自由權完全相容，行使該權利同時伴隨著特殊之義務及責任；其所禁止者涵蓋所有形式之宣傳，包含威脅或導致侵略行為，或違反聯合國憲章之破壞和平行為。

梁文傑還說，聯合國人權事務委員會並認為為使該公約得充分發揮效力，應立法明確指出其所描述之宣傳行為違反公共政策，並規定違反時之制裁措施。綜上，本次修法目的並非限制言論自由，而是履行國際公約義務，透過增訂網路服務提供者之協力義務，建立「快速反應、依法下架」機制，防止敵對勢力利用台灣的言論自由來瓦解民主體制。

另外，對於先前有民進黨立委提案修法，將「兩岸人民關係條例」改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，梁文傑說，「兩岸人民關係條例」是很重要的法律，任何的修正都要經過社會凝聚共識才行，所以從站在陸委會的立場，任何的修正都必須要經過社會的討論。

▼「國安法」修正草案：鼓吹武統台灣可罰最高100萬元罰鍰。（圖／行政院草案）

