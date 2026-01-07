廣州遊客上午出門下午返回驚「飯店在拆遷」　冷氣一整排擺在走道

▲宜尚酒店廣州客村地鐵站琶洲會展店即將拆遷，造成住宿旅客誤解。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名遊客近日在廣州旅遊時，上午外出直至下午才返回飯店，沒想到，一回到飯店便驚見該飯店正在進行拆遷作業，走廊堆滿拆下的冷氣設備。對此，飯店方面回應稱，拆遷與停業安排並非臨時進行，也主動跟第三方平台下架房源因應。

《極目新聞》報導，1月4日，有網友在社交平台發布影片稱，自己在廣州出遊回來後發現所入住的飯店正在被拆遷，並表示此前飯店並未提前告知相關情況。1月5日上午，飯店工作人員回應稱，飯店並非臨時進行拆遷。

根據旅客提供的影像顯示，飯店內多間客房的冷氣已被拆除，整排設備堆放在走廊，部分房間凌亂不堪。該旅客提到，自己是上午外出遊玩，下午返回時才發現飯店開始拆除作業，入住前與住宿期間皆未接獲相關通知，後續已離開飯店，未有物品遺失，並透過訂房平台獲得補償。

這間名為宜尚酒店廣州客村地鐵站琶洲會展店的飯店工作人員俞女士表示，該飯店所在區域屬於政府統一拆遷範圍，早在2025年12月29日便於櫃台、電梯口與大門口張貼停業與拆遷告示，並在住客辦理入住時進行口頭提醒，「可能個別住客未特別留意相關提示。」

俞女士提到，1月4日僅針對無住客房間進行冷氣、電視等設備拆除與清場作業，過程中可能產生建築廢棄物與局部牆面損傷，至於仍有住客入住的房間，均待退房後才進行拆除，以確保住宿安全，「該名發文網友屬於飯店停業前最後一批住客，飯店已自1月4日起全面停止接待新客。」