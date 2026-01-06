住警器狂叫！三合院老宅「火燒厝」　全家外出旅遊躲過一劫

▲埤頭鄉一處三合院火警，住警器立大功。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉一處傳統三合院今(6日)發生火警！住戶一家人疑外出旅遊，房屋卻突然冒出濃煙，火勢從正廳右側屋樑處燒到整片牆壁焦黑，所幸有住警器大響，其他住戶聽到立即通報消防人員到場佈水線灌救，很快將火勢撲滅，詳細起火原因仍待進一步調人員查。

消防局於今日上午10時32分接獲報案，指埤頭鄉東西路發生火警。到場發現為一層樓磚造三合院，正廳右側居室已經冒出熊熊烈火，住戶疑似全家人外出旅遊，屋內無人。現場由溪州分隊分隊長謝明翰指揮，立即布設水線搶救，很快撲滅火勢，燃燒面積約10平方公尺，未延燒鄰房。

▲埤頭鄉一處三合院火警，住警器立大功。（圖／消防提供）

起火原因待查 籲民眾加強防火

由於住戶外出，起火時無人在場，詳細起火原因尚待火調人員進一步鑑識。消防局呼籲，民眾外出前應檢查電器開關，老舊建築更需注意電線安全，避免類似意外發生。

▲消防局使用熱顯像儀。（圖／消防提供）