屏東86歲阿北騎車失聯12小時　警靠定位接力搜尋平安找回

▲里港警方找到曾姓阿北。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉86歲曾姓阿北中午騎機車從家中外出到晚上未歸，家人擔心求助內埔警方，里港警方經內埔警方手機定位通知他可能出現地點，經近1小時搜尋終於找到他，讓家人非常感激。

內埔鄉86歲曾姓阿北，日前中午獨自騎乘機車外出後遲遲未返家，直到晚間8時仍音訊全無，家屬憂心不已，求助內埔警方。里港警分局大平派出所警員曾艷秋、蔡立杰接獲內埔分局轉報，得知他最後定位顯示在里港鄉載興堤防、靠近高樹大橋一帶，立即趕赴現場展開協尋，然而，該定位地點之後便未再更新。

老翁兒子向警方表示，若行經偏僻或荒郊野外地區，定位系統可能因訊號不佳而失效。警方依據執勤經驗研判，他可能已騎入人煙稀少地帶，立刻沿著載興堤防道路朝三地門方向展開搜尋，最終在鹽埔鄉振興堤防道路上，發現他牽著因燃料耗盡而無法行駛的機車，獨自走在道路中央，神情疲憊。曾、蔡兩人立即上前關懷並通知家屬，讓家屬放下心中大石。

里港警分局分局長邱逸樵呼籲，家中若有高齡長者或失智症患者，應避免其單獨外出，並可配戴防走失手環、定位設備或於衣物繡上聯絡方式，以利走失時能迅速聯繫家屬；如發現疑似迷途長者，請即撥打110通報警方，共同守護長者安全。