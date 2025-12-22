東森購物新服務上線！推現金券跨平台點數兌換　首波攜手icash Pay

▲東森購物即日起推出現金券跨業兌換活動，會員可使用手機將 20 元東森現金券兌換為 OPENPOINT 點數。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

東森購物持續優化會員回饋機制，宣布推出現金券跨平台點數兌換服務，首波攜手 icash Pay，透過點數互通與線上線下整合（OMO）應用，讓會員手中的東森現金券不僅能在平台內使用，也可轉換為 OPENPOINT 點數，並同步提供 HAPPY GO 點數兌換選擇，進一步擴大現金券於不同生活場景中的使用情境。相關活動即日起陸續上線，至 2026 年 2 月 28 日止，數量有限，兌完為止。

隨著消費者對點數整合與跨平台使用需求提升，東森購物近年持續整合東森生活圈會員資源，打造更完整、便利且高回饋的消費生態系。透過點數互通與多元場景串聯，讓消費者在日常購物、生活服務及娛樂消費中，皆能輕鬆累積並靈活運用點數，全面提升會員價值與使用黏著度。

在最新合作中，東森購物攜手 icash Pay 推出點數兌換方案，自 12 月 18 日起至 2026 年 2 月 28 日止，會員可透過東森購物 App 或 icash Pay App 進行雙向兌換，使用 20 元東森現金券兌換 22 點 OPENPOINT 點數，每人限兌換一組，數量有限。OPENPOINT 點數可在icash Pay合作通路進行使用。透過跨平台資源共享，進一步拓展線上線下整合（OMO）應用場景，提升點數流通性與實用性。

除最新合作外，東森購物亦同步提供與 HAPPY GO 的點數兌換方案，活動自即日起至 2026年2月28日止，會員可於東森購物 App 兌換 HAPPY GO 點數，並透過 HAPPY GO App 或指定兌換連結完成歸戶，使用 20 元東森現金券兌換 70 點 HAPPY GO 點數，每人限兌換一組，數量有限，換完為止，提供會員更多元的點數使用選擇。

東森購物表示，本次跨業合作不僅強化會員點數的實用性與流通性，也進一步拓展線上線下整合（OMO）應用場景，期望透過跨平台點數互通，為消費者創造「一次消費、多方回饋」的全新體驗，同時整合東森生活圈資源，提升整體會員服務價值。

未來，東森購物將持續深化異業合作與數位整合，推動點數於更多生活場景中的應用，打造更具彈性與便利性的消費生態系，提供消費者更完整、多元的購物與回饋體驗。