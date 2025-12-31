　
    • 　
>
直銷 直銷新聞 直銷人物 直銷達人 產業動態

延續卓越基因、強化升級配方　「東森新世代活泉精華膠囊」再獲SNQ國家品質標章肯定

▲▼ 28屆國家生技醫療品質獎,SNQ/國家品質標章, 東森秘活之泉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲象徵「安全與品質（Safety & Quality）」最高指標的SNQ國家品質標章，30日於台北漢來飯店舉行年度授獎典禮，「東森新世代活泉精華膠囊」榮獲SNQ 國家品質標章認證，東森消費聯盟執行董事王辭笙代表出席領獎。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

因應高齡化社會，中高年齡族群對於日常保養的重視程度持續升高，東森嚴選獨家販售的「東森新世代活泉精華膠囊」便針對此趨勢，研發團隊提出「更新、重啟、再生」三階段養護理念，配方再升級，不僅精準切中熟齡保養需求，更延續首代產品榮獲SNQ國家品質標章肯定的卓越基因，今年再度蟬聯該項殊榮，從原料選用、製程管理與整體品質控管等，通過國內專業評審機制的嚴格檢視，品質與安全性獲得高度認可。

在生技產業競爭白熱化的當下，唯有硬實力能經得起時間考驗。東森嚴選活泉系列產品，過去數年間已橫掃「國家品牌玉山獎最佳產品類」、「亞太 BIO健康生技大獎卓越品質獎」，以及中華民國教授學會頒發之「卓越企業品牌獎」、「顧客滿意度金質獎」、「臺灣優良產品金鑽獎」等多項殊榮，而產品從第一代即通過SNQ國家品質標章，升級版「東森新世代活泉精華膠囊」接棒再度獲得國家認證，除了確立其在營養保健市場的地位，也代表東森多年來在保健食品領域的深耕，對於品質、科學驗證與市場信賴的堅持始終如一，持續精進、用更高標準回應消費者期待。

▲▼ 28屆國家生技醫療品質獎,SNQ/國家品質標章, 東森秘活之泉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼「東森新世代活泉精華膠囊」接棒首代的認證優勢，再度榮獲SNQ國家品質標章，東森消費聯盟執行董事王辭笙（右）代表上台接受認證獎項。（上圖／記者徐文彬攝、下圖／東森消費聯盟提供）

東森購物,王令麟,SNQ國家品質標章,東森新世代活泉,保健食品,東森秘活の泉安瓶,華陀扶元堂（圖／東森消費聯盟提供）

「東森新世代活泉精華膠囊」配方延續核心成分鹿胎盤，同時新增紅景天、毛喉鞘蕊花與真納豆發酵物，並搭配多種維生素與礦物質，整體設計更加貼近現代人對營養補充的需求，從基礎健康出發，建構由內而外的全面養護方案。產品以膠囊形式呈現，方便攜帶、食用簡單，滿足不同生活型態的需要，成為不少中高年齡族群納入日常保養清單的選項之一。

東森消費聯盟執行董事王辭笙表示，東森集團活泉系列產品上市至今，累積銷售已突破40億元，顯示市場對產品品質與品牌信賴度的高度肯定，背後仰賴的是對原料選用、製程控管與使用者體驗等各方面的嚴格把關與用心。「東森新世代活泉精華膠囊」作為最亮眼的核心產品之一，在維持產品穩定性與品質控管的基礎上，新一代配方進一步強化了日常保健的完整性與便利性，長期以來深受消費者肯定與支持。

王辭笙提到，「我們陸續收到很多消費者的回饋表示，『東森新世代活泉精華膠囊』對於精神狀態、生活節奏與整體活力與感受都有良好的體驗，這些真實回饋數據對我們來說非常重要，透過AI的會員資料庫，結合AI科技分析，深入了解會員的使用行為與偏好，激勵我們持續優化配方及品質，打造更好的消費者體驗和產品設計。」

面對未來，東森並不滿足於單一產品的成功。王辭笙強調，東森將始終貫徹總裁王令麟所堅持的「人證、物證、科學做見證」研發理念，持續強化配方與吸收技術，並投入更多心力在研發與檢測上面，讓會員更安心，此外也結合AI科技與AI健康大數據，打造屬於台灣人的健康養護生態圈，發展更符合在地需求的健康生活方案，讓活泉膠囊不只是保健品，更是消費者日常健康維護的一部分。

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

東森購物王令麟SNQ國家品質標章東森新世代活泉精華膠囊保健食品

