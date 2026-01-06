抓捕馬杜洛　美戰爭部長：近200美軍進入卡拉卡斯

▲馬杜洛被押往紐約曼哈頓聯邦法院出庭受審。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天公開，美軍於6月3日出動近200名人員，進入委內瑞拉首都卡拉卡斯，成功逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），兩人已被帶往紐約，面對美方毒品與武器相關的聯邦指控。

美軍秘密行動規模曝光 赫格塞斯細述任務成果

赫格塞斯（美國戰爭部長）是在維吉尼亞州向海軍官兵及造船工人發表演說時，首次公開參與行動的美軍人數。他表示，這次有將近200名美軍精銳進入加拉加斯市中心，執行抓捕任務，目標是逮捕一名美國司法部門已經通緝的國際要犯，整個行動中沒有任何美方人員傷亡。

根據法新社報導，這次軍事行動除了人員之外，還動用了超過150架軍機支援，協助壓制委內瑞拉的防禦設施。赫格塞斯強調，美軍展現了極高的專業能力，讓任務在短時間內順利完成。

馬杜洛夫婦被控重罪 首次出庭堅稱清白

馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）於今日稍早首次現身美國紐約曼哈頓的聯邦法院。兩人被控涉及毒品走私及非法持有武器等多項聯邦重罪，但在法庭上均表示自己清白，拒絕認罪。

華府則表示，馬杜洛（Nicolas Maduro）在遭推翻後，面臨美國長期以來對其涉毒指控的法律追訴。美國總統川普則對軍方的迅速行動表達高度肯定，認為這次任務展現了美國維護國際秩序的決心。

美國官方首次談行動細節 國際關注局勢發展

這是美國官員首度公開談論美軍突擊卡拉卡斯的具體行動細節，包括人數與軍事裝備動員規模。外界普遍認為，這次行動將對委內瑞拉及美國兩國關係產生重大影響，也讓國際社會關注未來局勢變化。

馬杜洛（Nicolas Maduro）與佛羅雷斯（Cilia Flores）後續將在美國接受司法程序審理，案件引發全球媒體熱議，外界正關注美國下一步動作，以及委內瑞拉政局如何發展。