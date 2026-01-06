　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比照美捕馬杜洛？　日媒：共軍「斬首行動」模擬攻擊台灣總統府

▲中華民國總統府廳舍, 新古典主義建築,新文藝復興建築,新巴洛克式建築（圖／記者謝婷婷攝）

▲總統府。（圖／資料照）

記者張方瑀／綜合報導

中國為達成武力統一台灣目標，傳出已準備多項軍事方案。其中，由特種部隊直接襲擊國家元首的「斬首行動」被視為關鍵選項之一。據悉，儘管共軍去年底才在台海周邊舉行大規模圍台軍演，但在外界難以監測的內陸地區，共軍仍持續針對拘捕政要進行反覆模擬訓練。

亞洲最大基地　驚見「1:1總統府」模擬演習

根據日媒《時事通訊》報導，位於內蒙古自治區、被中方定位為「亞洲最大」的朱日和訓練基地，早在2015年就被捕捉到針對性極強的訓練畫面。

當時中國國營中央電視台在報導演習狀況時，畫面中竟出現一座與台灣「中華民國總統府」高度相似的建築物，甚至可見共軍士兵從直升機垂降，在該建築周邊進行壓制與攻堅演練。

▲衞星圖資網紅温約瑟今天在臉書粉專披露，內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗新建模擬我國博愛特區的炸射靶場與訓場。（圖／翻攝自影像情報分析IMINT）

▲衞星圖資網紅温約瑟披露，內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗新建模擬我國博愛特區的炸射靶場與訓場。（圖／翻攝自影像情報分析IMINT）

當時這段畫面流出後，隨即引發兩岸情勢緊張。台灣國防部對此嚴正譴責，強調這種做法是台灣人民及國際社會所無法接受的；中國國防部則辯稱該活動屬於年度例行軍事演習，並非針對特定目標。

然而，海外軍事專家普遍認為，此類針對特定目標的斬首訓練至今未曾停止。

引用委內瑞拉案例　香港親中媒體點名賴清德

隨著國際情勢變動，日前美國政府拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，香港親中媒體也藉此在社群平台發文，引用網友言論表示，「美國開了先例，為抓捕賴清德樹立了良好榜樣。」該則貼文隨即獲得大量點讚支持。

目前中國政府仍將賴清德總統視為「台獨勢力」並抱持強烈敵意。專家分析，從內陸基地的模擬訓練到親中媒體的輿論攻勢，皆顯示中方正積極為各種武力統一日程進行實質準備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本島根縣17分鐘內連6震！最大震度5強
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工

比照美捕馬杜洛？　日媒：共軍「斬首行動」模擬攻擊台灣總統府

