在美國總統川普（Donald Trump）上週末主導軍事行動逼退馬杜洛（Nicolas Maduro）後，委內瑞拉政局出現新變化。副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天正式宣誓就任代理總統，成為國家過渡期的領導人。與此同時，前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則因毒品相關指控在紐約法院出庭，政壇動盪持續吸引全球關注。

羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天下午在哥哥、全國代表大會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）主持下，於首都舉行宣誓儀式，正式接管國家最高權力。她承諾將維持國家穩定，並強調將努力保障人民利益。現場氣氛莊重，許多官員和支持者到場見證。

同一天，去年五月當選的283名國會議員也一起宣誓就職。不過反對派席次稀少，尤其是由諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）帶領的主要反對勢力，因杯葛選舉而缺席。這場典禮展現出羅德里格斯（Delcy Rodriguez）政府在國會的強勢掌控。

在美國紐約，前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和前第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）則一同出現在曼哈頓聯邦法院，面對毒品走私等指控。這場法庭審理讓委內瑞拉政局更加緊張，也牽動全球政治關係。