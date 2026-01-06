國際圍堵再升級！瑞士宣布「凍結馬杜洛與相關人士資產」

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國日前出手逮捕委內瑞拉強人總統馬杜洛及其妻子，引發國際政局劇烈震盪。隨著馬杜洛被押解至美國接受司法程序，瑞士政府也火速表態，瑞士聯邦委員會5日宣布，即日起凍結馬杜洛及「相關人員」在瑞士境內持有的所有資產，措施立即生效。

瑞士依FIAA出手 凍結令有效4年

瑞士聯邦委員會指出，鑑於委內瑞拉局勢高度動盪，未來可能出現政權與司法程序變化，為防止任何非法取得的資產在混亂中被轉移出境，瑞士決定依據《外國政治人物非法資產凍結與返還聯邦法》（FIAA），對馬杜洛及其相關人士採取預防性資產凍結措施，期限為4年，除非另有通知。

瑞士政府強調，這項凍結措施不影響現任委內瑞拉政府成員，也與政權更迭是否合法、是否符合國際法無關，關鍵在於政局已出現重大變動，未來極可能針對非法資產展開司法調查，瑞士此舉是為協助後續法律程序。

▲馬杜洛被押往紐約曼哈頓聯邦法院受審。（圖／路透）

若認定為非法所得 資金將「還給人民」

瑞士聯邦委員會進一步說明，若未來經司法程序確認相關資產屬於非法取得，瑞士將致力確保這些資金最終用於改善委內瑞拉民眾的生活，而非落入特定政治或個人之手。瑞士也未公布凍結資產的具體金額，僅表示相關資產目前已全面受控。

事實上，瑞士自2018年起，便已依《禁運法》對委內瑞拉實施制裁，此次凍結資產措施，屬於在既有制裁基礎上再加碼的新規定，顯示瑞士對當前局勢的高度警戒。

呼籲降溫克制 願居中斡旋

面對委內瑞拉的急遽變化，瑞士政府也呼籲各方保持冷靜與克制，遵守國際法原則，包括不得動用武力、尊重國家領土完整。瑞士並重申，願意在必要時居中協調、提供斡旋，協助各方尋求和平解決方案。

隨著馬杜洛在美國面臨多項重罪指控，國際社會的連鎖反應持續擴大，瑞士此次凍結資產的動作，也被外界視為西方國家針對委內瑞拉權力結構重組，正式啟動「司法與金流雙線包圍」的重要一步。