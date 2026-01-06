川普再度覬覦格陵蘭　丹麥總理拒絕警告：將動搖現有安全體系

▲丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）針對美國總統川普（Donald Trump）再度表達希望取得格陵蘭的立場，強調應予以重視。佛瑞德里克森重申格陵蘭與丹麥王國立場，明確拒絕成為美國一部分，並對區域安全情勢表示憂慮。她也警告，若美國對北約國家動武，將動搖現有安全體系。

格陵蘭地位與安全疑慮 美國行動引發關注

近期美國軍事行動拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），引發丹麥方面的警覺。由於格陵蘭是丹麥的自治領地，丹麥擔心美國可能將類似行動模式移植到格陵蘭，讓這個北極地區島嶼面臨風險。

川普（Donald Trump）受訪時甚至直言，美國「絕對需要格陵蘭」，強調這對國防有重要意義，並透露將在數週後再次提出相關議題。這讓格陵蘭以及丹麥政府的警覺心進一步提升。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在接受丹麥廣播公司（DR）訪問時表示：「當美國總統這麼說時，我們真的不能當作玩笑。」她並強調，格陵蘭本身不是北約（NATO）獨立成員，但由於丹麥是北約一員，因此格陵蘭也受到同樣的保障。

▲美國總統川普。（圖／路透）

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也向丹麥TV2表示，如果美國決定對另一個北約成員國動用武力，那麼不僅北約有可能瓦解，連過去長期建立的國際安全體系也將受到嚴重挑戰。她強調，現在丹麥政府正在盡所有努力，防止這樣的狀況發生。

丹麥政府立場明確 格陵蘭堅定拒絕美國收購

目前格陵蘭島大約有5萬7千居民，雖然不是北約獨立會員，卻因丹麥的北約身分享有集體安全保障。美國同為北約盟友，但丹麥政府明確表示，格陵蘭居民以及整個丹麥王國都一致反對美國接管的提議。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）最後強調，如果美國真對北約盟友發動攻擊，那麼不僅北約會瓦解，連二戰後建立的國際合作體系也會受到致命衝擊。她重申，丹麥政府會盡最大努力避免事態惡化，確保區域穩定與安全。