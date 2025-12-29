無照毒駕男險要人命！逆闖橫掃7機車　水電工衰遭撞飛多處骨折

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區溪頭街27日下午，一名有毒品前科的黃姓男子，無照駕駛小客車，竟在狹窄街道內逆向狂飆，直接撞上路旁正準備下班回家的水電工蔡姓男子，並連續波及路邊7輛機車。警方到場發現黃男神情恍惚，經唾液快篩後證實為「毒駕」，全案依法移送，交通違規部分依道交法開罰。

▼黃男無照毒駕直接撞上水電工蔡男 。（圖／翻攝YT WoWtchout ）

27日下午4時許，在溪頭街工地工作的水電工蔡姓男子，當時剛結束一天的工作騎機車準備返家，不料在機車旁整理工具時，遭到黃男駕駛的小客車逆向正面撞擊。強烈的衝擊力道，蔡男不僅當場被撞飛，路旁停放的7部重型機車也像保齡球般被橫掃倒地，現場零件散落一地。救護人員獲報趕抵，蔡男全身多處骨折，隨即送往部立台北醫院救治，所幸經搶救後生命跡象穩定，暫無生命危險。

海山警分局員警趕抵現場後，發現肇事的黃男雖然酒精測試值為0，但精神狀態不佳、目光呆滯。經查黃男不僅沒有駕駛執照，還有毒品相關前科，經警方現場對黃男施行「唾液毒品快篩試劑」檢測，結果呈現陽性反應。

警方訊後將黃男依公共危險、過失傷害及毒品罪移送新北地檢署偵辦。此外交通違規行為，依《道路交通管理處罰條例》針對以下項目掣單告發，包括第21條無照駕駛、第45條逆向行駛、第35條毒駕。

