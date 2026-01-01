　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不是為了20萬債務！飛車追逐案情逆轉　竟是想黑吃黑吞318萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄市湖內區上月26日發生2輛自小客車在大馬路上恐怖飛車追逐，5公里內連環撞3次，警方當時追查一度以為是協商20萬債務談不攏造成，但專案小組事後發現，雙方說詞與證據不符，查出該案疑為犯罪集團成員企圖私吞318萬款項，而自導自演的「黑吃黑」搶案。

▲▼高雄街頭飛車追逐！「5km內撞3次」2轎車追債變廢鐵　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼黑車、銀車在街頭發生飛車追逐，白色休旅車無辜挨撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄街頭飛車追逐！「5km內撞3次」2轎車追債變廢鐵　。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起飛車追逐案事發在上月26日下午1點30分，警方接獲報案，指出在路竹區環球路上有2部轎車在街頭追逐，疑似發生行車糾紛。員警趕赴現場時，發現是一部白色休旅車挨撞，但人車已不在現場。

警方事後在2.8公里外的阿蓮區玄佑街一處空地，找到肇事的周姓駕駛及黑車，又在300公尺遠的一處田裡找到一部撞成廢鐵的轎車，另在附近尋獲馬姓駕駛，還發現當時白車上還有另名彭姓少年。

27歲馬男當時聲稱，因欠32歲周男20餘萬賭債，於是約在樹人醫專旁巷內協商債務，但因還債方式談不攏，他駕駛白色自小客車離去，卻遭周男開黑色小客車追上，雙方在街頭展開飛車追逐，途中爆發追撞。

▲▼高雄街頭飛車追逐！「5km內撞3次」2轎車追債變廢鐵　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方在阿蓮玄佑街找到撞人的周男。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄街頭飛車追逐！「5km內撞3次」2轎車追債變廢鐵　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼馬男的車變成一團廢鐵。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄街頭飛車追逐！「5km內撞3次」2轎車追債變廢鐵　。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過，警方專案小組擴大調閱監視器畫面，並結合科技偵查與金流分析深入追查後，發現馬男說詞與客觀證據不符，隨即針對涉案4人進行關係釐清及金流追查。

專案小組調查發現，吳男疑為犯罪集團成員，因意圖私吞高達318多萬元款項，夥同馬男及彭姓少年，策畫假扮遭搶，企圖私吞該筆款項，不料過程中遭疑為犯罪集團成員周男目擊，周男誤認發生強盜案件，於是駕車攔阻並追逐，致使整起案件曝光。

警方表示，犯嫌於偵辦過程中刻意規避掩飾實情，在調閱監視器影像分析、數位鑑識及金流後，經報請橋頭地檢署指揮偵辦，目前已將吳姓、馬姓、彭姓少年及周姓男子，依洗錢防制法、強盜及公共危險罪嫌移送地檢及少事法院；本分局仍持續向上溯源，擴大追查詐騙金流及共犯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

夢到蛇＝生男還是生女？ 謝京穎.書偉雙胞胎性別大公開！

社會熱門新聞

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

更多熱門

相關新聞

上阿里山追曙光！男彎道自摔滑對向車道撞休旅車

上阿里山追曙光！男彎道自摔滑對向車道撞休旅車

嘉義台18線阿里山公路今(1)日清晨5時許發生車禍，一名年輕男子騎機車載友人上山追曙光，行經彎道處時不慎自摔，兩人連同機車滑入對向車道，與一輛來不及反應的休旅車發生碰撞。所幸兩人僅身體多處擦挫傷，送醫治療後無大礙。詳細事故原因仍待警方進一步調查釐清。

跨年夜高雄警重裝上陣！盾牌+長棍壓制激動男

跨年夜高雄警重裝上陣！盾牌+長棍壓制激動男

9月大女嬰獨留家中送醫亡　口溢奶身有瘀青　

9月大女嬰獨留家中送醫亡　口溢奶身有瘀青　

跨年倒數前槍響2傷　11歲男童冷靜還原現場

跨年倒數前槍響2傷　11歲男童冷靜還原現場

咖啡界新星跨年前殞落！肇事司機下跪道歉痛哭失聲

咖啡界新星跨年前殞落！肇事司機下跪道歉痛哭失聲

關鍵字：

高雄飛車追逐賭債交通事故公共危險

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面