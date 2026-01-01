不是為了20萬債務！飛車追逐案情逆轉　竟是想黑吃黑吞318萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄市湖內區上月26日發生2輛自小客車在大馬路上恐怖飛車追逐，5公里內連環撞3次，警方當時追查一度以為是協商20萬債務談不攏造成，但專案小組事後發現，雙方說詞與證據不符，查出該案疑為犯罪集團成員企圖私吞318萬款項，而自導自演的「黑吃黑」搶案。

▲▼黑車、銀車在街頭發生飛車追逐，白色休旅車無辜挨撞。（圖／記者許宥孺翻攝）



這起飛車追逐案事發在上月26日下午1點30分，警方接獲報案，指出在路竹區環球路上有2部轎車在街頭追逐，疑似發生行車糾紛。員警趕赴現場時，發現是一部白色休旅車挨撞，但人車已不在現場。

警方事後在2.8公里外的阿蓮區玄佑街一處空地，找到肇事的周姓駕駛及黑車，又在300公尺遠的一處田裡找到一部撞成廢鐵的轎車，另在附近尋獲馬姓駕駛，還發現當時白車上還有另名彭姓少年。

27歲馬男當時聲稱，因欠32歲周男20餘萬賭債，於是約在樹人醫專旁巷內協商債務，但因還債方式談不攏，他駕駛白色自小客車離去，卻遭周男開黑色小客車追上，雙方在街頭展開飛車追逐，途中爆發追撞。

▲警方在阿蓮玄佑街找到撞人的周男。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼馬男的車變成一團廢鐵。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過，警方專案小組擴大調閱監視器畫面，並結合科技偵查與金流分析深入追查後，發現馬男說詞與客觀證據不符，隨即針對涉案4人進行關係釐清及金流追查。

專案小組調查發現，吳男疑為犯罪集團成員，因意圖私吞高達318多萬元款項，夥同馬男及彭姓少年，策畫假扮遭搶，企圖私吞該筆款項，不料過程中遭疑為犯罪集團成員周男目擊，周男誤認發生強盜案件，於是駕車攔阻並追逐，致使整起案件曝光。

警方表示，犯嫌於偵辦過程中刻意規避掩飾實情，在調閱監視器影像分析、數位鑑識及金流後，經報請橋頭地檢署指揮偵辦，目前已將吳姓、馬姓、彭姓少年及周姓男子，依洗錢防制法、強盜及公共危險罪嫌移送地檢及少事法院；本分局仍持續向上溯源，擴大追查詐騙金流及共犯。