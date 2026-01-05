美逮馬杜洛　歐盟聯合聲明：應尊重委內瑞拉人民自決

記者張靖榕／綜合報導

歐盟26個成員國針對委內瑞拉最新局勢發表聯合聲明，呼籲所有相關方保持冷靜與克制，並重申在任何情況下，都必須遵守國際法原則及《聯合國憲章》。歐盟強調，應避免採取任何可能導致局勢升級的行動，確保危機透過和平方式解決，同時必須尊重委內瑞拉人民自主決定自身未來的權利。

▲美軍生擒馬杜洛。（圖／OSINTdefender／X）



歐盟聲明與美國立場一致 呼籲尊重委國人民意願

這份聯合聲明指出，歐盟與美國立場一致，均將打擊跨國組織犯罪與毒品販運列為優先事項，因為相關犯罪行為對區域乃至全球安全構成嚴重威脅。歐盟表示，正與美方保持密切聯繫，並由各成員國的領事機構進行高度協調，以確保歐盟公民的安全，包括目前在委內瑞拉遭到非法拘留的歐盟公民。

歐盟26個成員國在聲明中也明確要求，所有遭委內瑞拉當局拘留的政治犯必須無條件獲釋，並呼籲各方全面尊重人權與國際人道原則。歐盟認為，唯有充分尊重委內瑞拉人民的意願，才能為該國恢復民主秩序，並為解決當前政治與社會危機奠定基礎。

聲明同時反映歐盟對委內瑞拉局勢長期惡化的憂慮，強調任何外部或內部行動，都不應剝奪委內瑞拉人民透過和平與民主方式決定國家走向的權利。歐盟呼籲相關各方展現責任感，避免進一步激化衝突，以免對區域穩定與平民安全造成更嚴重衝擊。

匈牙利未發聲

值得注意的是，在歐盟27個成員國中，僅有匈牙利未參與此次聯合聲明，使該聲明由其餘26國共同發表，顯示歐盟內部在委內瑞拉議題上仍存在個別立場差異。