馬杜洛被捕　台裔青年哭了：委內瑞拉版白色恐怖落幕

▲馬杜洛執政期間，約700萬名委內瑞拉人因面臨任意拘留、操縱審判、酷刑和審查制度等威脅而選擇移民海外。圖為委內瑞拉國旗。（示意圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電

台裔安立奎·許在委內瑞拉出生，9年前因委國情況糟到「不走就是死路一條」而離開。他近期回到委國，遇上高壓總統倒台，友人的情緒由震驚轉為雀躍，他則反覆看新聞，泛淚確認委內瑞拉版白色恐怖終於落幕。

美國總統川普3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕執政逾10年的委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，首都卡拉卡斯（Caracas）及100公里範圍內的馬拉凱（Maracay）都傳出爆炸。數小時後，社群出現多則委國民眾在街頭熱舞歡慶的短影片。

而人在馬拉凱的安立奎·許（Enrique Hsu）一覺起來，滑了Instagram才發現「世界已變」。他今天接受中央社電訪時指出，身邊友人的情緒由不可置信，到有些擔心，後來越來越高興，感謝川普出手。

他自己則在電訪結束後以文字訊息透露，自己昨天整天都在追新聞，方方面面確立事實，直到今天才讓馬杜洛垮台的消息在腦中沉澱，與記者通電前仍流淚不止。

「這不是夢，我們真的結束了委國版的『白色恐怖』，我一直一直在哭。從小離開委國的我都不知道，原來我對這裡的感情有這麼深」，安立奎·許寫道。

馬杜洛執政期間，約700萬名委內瑞拉人因面臨任意拘留、操縱審判、酷刑和審查制度等威脅而選擇移民海外。

委內瑞拉經濟全面崩潰，連續4年陷入惡性通貨膨脹，10年間國內生產毛額（GDP）下滑80%。

2024年7月委內瑞拉舉行充滿爭議的選舉後爆發抗議，馬杜洛進行鎮壓，導致超過2400人被捕、28人喪生、約200人受傷。種種行徑與安立奎·許讀到的白色恐怖案例高度相似。

18歲的安立奎·許，人生前半是在委內瑞拉度過。2016年，委內瑞拉物價高漲、物資嚴重匱乏，出現多起洗劫事件，局面走向失控，許家決定轉往鄰近國家落腳。

「那個時候不走可能就會死，」安立奎·許回憶。也因為看到了委內瑞拉經濟崩盤狀況、馬杜洛多年以鐵腕維持高壓統治，他對於抨擊川普抓捕馬杜洛的言論，無論是這場軍事行動侵犯委內瑞拉主權，或是質疑川普心心念念委國富藏的石油，都相當不以為然。

安立奎·許表示，持前述立場者並不理解，委內瑞拉民眾的生活有多麼糟糕、多麼難以生存。他話說得直白，認為反對川普夜襲委內瑞拉、逮捕馬杜洛者，或許只是因為反川普而借題發揮。

「對我們委內瑞拉（民眾）來說，我們持有什麼其實都不重要，我們想要自由，甚至只想要吃飽。」

安立奎·許在委內瑞拉只是短暫停留，取得所需文件及國際航線重啟後便會返回居住國。至於何時踏上前往「原鄉」台灣的歸途，關切台灣時政的他說，只有小時候陪爸爸回去台灣，12小時的時差讓他對島嶼的記憶非常淡薄，期盼有機會能再回去。（編輯：陳承功）