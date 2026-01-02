浮報員工薪資賺差額！買私人物品也報帳　女課長涉侵占69萬下場曝

▲女課長侵占公司68萬多元，願賠69萬換緩刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園林姓女課長，利用負責員工薪資核發、出納業務，偽造薪資請款憑證、發票及銷貨明細，1年多來侵占68萬5814元，林女與公司和解願給付69萬，桃園地院依業務侵占2罪，判有期徒刑9月，緩刑3年。

判決指出，林女2022年2月7日起至2023年5月18日止，任職於某保全、物業行政課長，負責員工薪資核發、金融機構提存款和付款及零用金保管等出納業務，利用負責員工薪資核發而需提存款之便，製作不實員工薪資請款憑證，請領超出實際應支出款項，將差額價款據為己有；再偽造保全應負帳款請款憑證，向公司請領超出實際應支出款項，提領高於實際應付代扣薪資總額現金，將差額款項據為己有，差額共44萬7411元。

林女還將在購物平台購買禮盒、高鐵車票、等私人物品以及eTag通行費等的發票，開立通知及銷貨明細，以電腦修圖方式，變造發票開立通知及銷貨明細、請領金額，將之當作公司業務所需的支出，共侵占1萬4899元。

另外林女利用負責員工薪資核發而需提存款之便，製作加總金額不實薪資請領清冊，向物業公司請領超出實際應給付給員工薪資，提領高於當月實際應付薪資，於給付各該員工薪資後，將差額款項據為己有，共22萬3504元。

公司調查，發現林女使用電腦的回收桶發現發票圖檔截圖，還有林女的對話紀錄「剛好一個僥倖的心理，就動到公司身上了」、「我一個月大概是拿公司7-8萬左右」訊息。不過林女辯稱是依照指示領款，不知道為何有落差，沒有變造消費明細請款，這些單據都會上報給上級，有疑問應該當下就要反應。

法院審酌，林女利用執行業務機會，以偽造、變造私文書及將不實事項登載於業務上作成文書，將財物據為己有，林女犯後已與保全、物業公司和解，給付69萬元，2公司願給緩刑，依業務侵占2罪，判有期徒刑9月，緩刑3年。