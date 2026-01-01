自摔被抓包掛失竊車牌　騎士瞎扯：車禍醒來發現遭調換

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）前年10月間騎車外出時不慎自摔，警方獲報到場，卻發現他的機車懸掛的是失竊車牌。雖然阿輝辯稱是「車禍醒來才發現車牌被調換」，但台南地院法官未採信，日前仍依犯收受贓物罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲阿輝否認使用失竊車牌，但法官不信。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝被指控在2023年9月至2024年10月間的某一天，透過不詳管道向他人收受一面車牌，並懸掛在自己的機車上使用；2024年10月26日他騎車外出時不慎自摔，警方獲報到場，意外發現他的機車車牌是失竊車牌，整起案件才被揭露。

阿輝到案之後雖然坦承該機車都是自己在使用，但矢口否認懸掛失竊車牌。他辯稱，車禍醒來才發現機車懸掛失竊車牌，懷疑是遭人調換。

不過，台南地院法官認為，在車禍現場的照片中，阿輝的機車車牌上鎖螺絲處並無破損或鬆脫，車牌表面也沒有明顯的工具痕跡，況且他的機車沒有借給他人使用，車牌是否真的遭到調換，實非有據。

再者，法官指出，車牌就掛在機車車尾處，大家都可以看見，阿輝原本的車牌和失竊車牌相比，數字及英文單字多數不同，他卻聲稱不知道車牌變了，顯然與常情不符。

最終，法官認定阿輝的說詞是卸責之詞，不足採信，本案事證明確，於是依犯收受贓物罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。