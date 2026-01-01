受害者開庭見車手秒改口　詐團男「撞名」獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）曾加入詐團擔任車手，他被指控在2024年5月間幫助詐團向受害者A男收取15萬元款項，因而挨告。然而，A男當庭見到阿茂之後，卻改口表示「記不清楚了」，無法確認當時的車手是否就是阿茂。最終，台南地院法官因檢警證據不足，裁定阿茂無罪。

▲A男當庭見到阿茂，卻改口表明不確定對方是不是當時的取款車手。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂被指控擔任詐團車手，他所屬的詐團在2024年5月間以假投資話術詐欺A男，並指派他帶著假收據和工作證，前往A男的住處收取15萬元款項。

阿茂因為此案挨告，但他辯稱，雖然自己確實曾加入詐團，原本使用的化名也與本案相同，但後來改了化名，而且案發期間他沒有從事詐騙，自然也不可能向A男收款。

而A男在接受警詢時，指認阿茂就是當天前來取款的車手；但到了法庭上，他見到阿茂的面貌之後，卻突然改口聲稱，事發經過1年半，他已經記不清楚車手是否為阿茂，只是在警局看照片時覺得很像。

台南地院法官認為，詐團車手化名並無專屬性，無法排除詐團其他成員也使用相同化名的可能，況且本案只有證人的單一指述，沒有其他證據補強，證人的指述卻前後不一，並非全無瑕疵，因此無法僅憑「化名相同」就認定阿茂是當時的車手。

最終，法官認為檢警證據不足，裁定阿茂無罪，全案仍可上訴。