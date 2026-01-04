台中女誤闖機車停車場　倒車地獄超崩潰！撞倒2台幫「翻身」快閃

記者游瓊華／台中報導

台中日曜天地Outlet停車場日前發生一場烏龍事件，一名吳姓女子2日傍晚，開車誤闖機車專用停車場，發現走錯路後欲倒車離場，但未「脫身」成功，就先撞倒停放在一旁機車，之後竟未扶起機車，反而是將機車「翻身」，這不扶反翻的動作，讓機車車主氣炸報警處理。

根據監視器畫面，吳女開進機車道上試圖倒車脫困時，因不熟悉車況加上空間不足，整輛車反覆前後移動，先後撞倒了停在一旁的兩輛機車，場面一度混亂。但令人傻眼的是，吳女下車查看，僅將其中一輛被撞倒的機車翻身，也未將兩台機車扶起，隨後便匆忙駕車離開現場。

▲台中女駕駛撞倒機車後，竟未將機車扶起，反而幫忙「翻身」後落跑，讓車主氣炸報案。（圖／翻攝threads）



警方獲報後，依據車牌號碼迅速鎖定35歲的吳女，並通知她到案說明。她向警方坦承，因不熟賣場動線，一時心急才會釀禍，並非故意肇逃。

此起烏龍事故所幸無人受傷，僅有方姓、史姓等兩位車主的機車毀損，後續賠償事宜將由吳女全權負責。第一分局也藉此提醒，駕駛人進入任何停車場時，務必放慢速度，看清標示，避免「汽車闖機車道」的窘境重演；若不慎發生碰撞，應立即報警並留在現場，切勿自行離開，以免觸法並影響他人權益。