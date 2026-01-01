伊朗「通膨飆升至42.5％」引爆抗議潮　示威者企圖闖政府大樓遭逮

▲伊朗抗議潮從德黑蘭發起，持續擴大。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

伊朗民眾因不滿貨幣暴跌與通貨膨脹發起抗議。12月31日，示威進入第4天，民眾試圖強攻南部法爾斯省法薩市的地方政府大樓，不過遭安全部隊阻擋後失敗，一名28歲女性抗議領袖則當場被捕。

根據伊朗官方媒體報導，伊朗示威群眾12月31日試圖闖入當地政府大樓，所幸在安全部隊的阻擋下並未成功，而該起事件造成3名安全部隊成員受傷，總計有4名「攻擊者」遭到拘留。

法薩市長對媒體表示，「抗議活動因通膨和經濟狀況而起，部分受到敵對頻道和媒體煽動的人參與其中，所幸目前情況已恢復正常。」

這波民怨爆發始於12月28日，首都德黑蘭的店主和商家因不滿貨幣重貶、通膨飆升等經濟困境，率先走上街頭，學生族群隨後也加入示威行列。抗議在12月29日更是創下2022年以來的最大規模，當時一名22歲女子瑪莎‧吉娜‧阿米尼因頭巾問題慘遭道德警察拘留後死亡，引發全國示威。

伊朗經濟持續惡化，伊朗里亞爾兌美元匯率在2025年幾乎腰斬，12月通膨率更攀升至42.5%的驚人數字，食品和生活必需品價格大幅上漲，民眾生活負擔沉重。受到經濟壓力影響，伊朗央行總裁穆罕默德‧雷薩‧法爾津12月29日宣布辭職，由前經濟部長阿卜杜勒納賽爾‧赫馬蒂接任。

面對這波示威浪潮，伊朗政府採取了不同以往的回應策略。當局罕見地提出建立「對話機制」，願意與抗議領袖進行協商，但具體細節尚未公布。

伊朗經濟自2018年美國重新實施制裁以來持續承受壓力，華府意圖透過經濟手段阻止伊朗核武發展計畫，儘管德黑蘭當局堅稱其核計畫純屬和平用途。

制裁措施不僅重創伊朗經濟體質，更讓一般家庭預算雪上加霜，如今貨幣貶值和通膨壓力進一步推高民生物價，民怨情緒達到臨界點。