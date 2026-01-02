中部6河川地成垃圾掩埋場！奸商堆出7座奧運泳池　復原要7千萬

▲台中「土尾集團」橫行中台灣，四處清倒垃圾牟利，圖為烏溪河床遭污染。（圖／中檢提供）



記者許權毅／台中報導

台中陳男組成「土尾集團」在中台灣多處肆意清倒廢棄物，包含濁水溪、貓羅西、虎尾溪，或是空地、河床都遭惡意污染，非法廢棄物量高達1萬6204立方公尺，猶如填滿7座奧運規格泳池，若要全數回歸原狀，得花上7291萬。檢方聲押6人獲准，其餘13人交保。

台中地檢署指出，高檢署推動之國土區域跨域聯防機制，加上中檢推動淨土專案，運用臺中市政府環境保護局等國土團隊共同建置之「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，鎖定非法集團四處清倒廢棄物牟利。

▲▼該集團在中部多處河川邊、空地清倒垃圾。（圖／中檢提供）



專案小組指出，去年5月15日破獲郭姓父子於台中市西屯區非法經營廢棄物轉運站案件，進一步鎖定長期載運廢棄物至中、南部多處河川地傾倒之非法車隊。

除南投縣濁水溪及嘉義縣水上鄉赤蘭溪等河川地外，還包括彰化縣芬園鄉烏溪、貓羅溪、雲林縣莿桐鄉新虎尾溪，以及雲林縣虎尾鎮惠來生命園區附近空地等處。經初步估算，目前已開挖之赤蘭溪及濁水溪河床南、北岸等河川地，遭非法傾倒、掩埋之廢棄物面積合計逾 5166平方公尺（約相當於13個籃球場），體積逾 16204 立方公尺（約相當於7座奧運規格游泳池），回復原狀所需費用粗估至少新台幣7291萬元。

▲檢方查出，中部有多處地點遭土尾集團盯上利用。（圖／中檢提供）



經團隊成員日以繼夜蒐證、交叉勾稽相關資料後，發現該犯罪集團成員藉由層層掩護及分工，遊走各河川地進行廢棄物非法傾倒、掩埋，以牟取不法暴利，嚴重破壞河川生態環境。

專案小組見時機成熟，去年9月深夜展開埋伏行動，在南投縣濁水溪河床地當場查獲蔡姓、陳姓、蕭姓等3名嫌犯正在棄置營建混合物及廢塑膠混合物，再發動4波查緝行動，成功瓦解非法廢棄物棄置集團。本案共計動員超過百人，查緝22人到案、搜索23處所，向台中地方法院聲請羈押禁見6人均獲裁准，另13人具保，並查扣拖車2台、曳引車4台、挖土機1台、無線電及手機等犯罪工具。

▲▼檢方聲押6人獲准，其餘13名共犯交保。（圖／中檢提供）



檢方說，專案小組現已再結合彰化縣環境保護局、經濟部水利署第三河川分署及水利署中區水資源分署，就前開彰化、雲林地區相關河川地及空地遭非法傾倒、掩埋部分，持續釐清實際損害規模與範圍。