長榮航空全新機上安全影片上線　邀金曲獎得主團隊製作音樂

▲▼長榮航空推出全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空推出全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空2020年以「特務」為概念推出機上安全影片，讓不少旅客印象深刻，近日有旅客發現該影片悄悄下架。長榮航空今宣布，全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》上線，邀請金曲獎得主MUSDM團隊負責音樂、歌手史茵茵配音。

長榮航空表示，2026年全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》，由多次擔綱金曲獎、金馬獎視覺統籌的羅申駿製作團隊量身打造，邀請金曲獎得主MUSDM音樂團隊負責音樂製作、歌手史茵茵擔任配音，以「安全，是一趟完美旅程的開端」為概念，打造沉浸觀影體驗。

長榮航空指出，《Flying with EVA AIR》以旅人啟程為敘事起點，透過夢幻柔和的畫面，引導旅客瞭解安全指引。另以台灣著名地標為靈感，讓影片成為台灣文化風景的延伸，例如鹽田、東海岸、四草綠色隧道、野柳的地質等元素，邀請旅客從空中重新認識台灣山海。

長榮航空也說，《Flying with EVA AIR》結合AI生成影像、CG動畫合成與虛擬棚拍攝，透過場景間的光影轉換，呈現晨昏之間的不同時序感受，打造沉浸式觀影體驗。

▲▼長榮航空推出全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空推出全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》。（圖／長榮航空提供）

另外，中華航空明年1月1日起，攜手連續6年獲米其林指南一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳， 推出全新聯名機上餐點，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等都吃得到。

華航表示，此次在豪華商務艙提供主菜「麥片圓鱈與綠胡椒醬汁」、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧&醃牛肉三明治」、「瑤柱風味雞湯」，以及「南洋咖啡達克瓦茲」。在豪華經濟艙提供「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」及「玫瑰鴨松露車輪餅」。經濟艙則有「黃咖哩嫩燒雞飯」及「青木瓜鳳梨沙拉」。

日本香港飛台航班「流量管制」　民航局：引導繞道避開危險區

中共解放軍今天於台灣周遭進行演習，交通部民航局統計，截至中午部分過境航班取消飛越，因可使用空域受限，目前自福岡、香港飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，實施流量管制，自馬尼拉飛航情報區進入航班，以雷達引導避開危險區。

恐怖亂流「乘客被甩出座位」　航班緊急折返

中共軍演影響逾10萬旅客　民進黨團：企圖昭然若揭、國際不會支持

長榮航空年終獎金6.5個月　明年再調薪2500元

快訊／華信、立榮明天馬祖航班全取消　金門航班18:00前停飛

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

