星宇航空攜手HUNTSMAN推聯名睡衣　過夜包也將全面改版

星宇航空攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN，於長程航線推出全新睡衣。

記者周湘芸／台北報導

星宇航空今天宣布，明年起攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，於長程航線推出全新頭等艙、商務艙睡衣，並陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包。

星宇航空指出，HUNTSMAN創立於1849年，是英國頂級訂製西服的經典代表，此次家居服設計將品牌標誌性的千鳥格紋融入服裝與外層布套，並以鈕扣信封式包裝呈現，展現內斂而優雅的英倫紳士美學，明年起於頭等艙推出。

星宇航空表示，商務艙家居服攜手英國時尚品牌Paul Smith，以品牌一貫設計風格，並選用其標誌性的彩色線條元素，運用於上衣腰身兩側、褲頭抽繩以及家居服包裝布套等細節。Paul Smith聯名家居服將於明年1月15日鳳凰城航線首航率先供應，並預計於1月底起，全面使用於各長程航線。

星宇航空攜手時尚品牌Paul Smith，於長程航線推出全新睡衣。

另外，星宇航空指出，頭等艙與商務艙化妝室備品明年4月起，將導入全新香氛系列「Inspired by THREE」，由日本知名天然保養品牌THREE擔任香氛基調設計。

至於豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包，星宇航空表示，已規劃於明年2月底全新改版，以「海洋藍」與「悠閒米」為主題色系，另外，明年1月1日起，豪華經濟艙也將提供與台灣寢具品牌「眠豆腐」聯名枕套，不佔座位空間，又可支撐身體，專屬拖鞋也將於1月起陸續更新。

經濟艙方面，星宇航空表示，明年4月中將推出全新過夜包，布料採用100%回收材質製作，外袋針對去程與回程設計不同款式，並加入護唇膏，提升旅途實用性。

豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包明年2月底改版，經濟艙明年4月中推出全新過夜包。

另外，長榮航空今也宣布，全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》上線，由多次擔綱金曲獎、金馬獎視覺統籌的羅申駿製作團隊量身打造，邀請金曲獎得主MUSDM音樂團隊負責音樂製作、歌手史茵茵擔任配音，以「安全，是一趟完美旅程的開端」為概念，打造沉浸觀影體驗。