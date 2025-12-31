　
星宇航空攜手HUNTSMAN推聯名睡衣　過夜包也將全面改版

▲▼星宇航空攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，於長程航線推出全新睡衣。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN，於長程航線推出全新睡衣。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空今天宣布，明年起攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，於長程航線推出全新頭等艙、商務艙睡衣，並陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包。

星宇航空指出，HUNTSMAN創立於1849年，是英國頂級訂製西服的經典代表，此次家居服設計將品牌標誌性的千鳥格紋融入服裝與外層布套，並以鈕扣信封式包裝呈現，展現內斂而優雅的英倫紳士美學，明年起於頭等艙推出。

星宇航空表示，商務艙家居服攜手英國時尚品牌Paul Smith，以品牌一貫設計風格，並選用其標誌性的彩色線條元素，運用於上衣腰身兩側、褲頭抽繩以及家居服包裝布套等細節。Paul Smith聯名家居服將於明年1月15日鳳凰城航線首航率先供應，並預計於1月底起，全面使用於各長程航線。

▲▼星宇航空攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，於長程航線推出全新睡衣。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空攜手時尚品牌Paul Smith，於長程航線推出全新睡衣。（圖／星宇航空提供）

另外，星宇航空指出，頭等艙與商務艙化妝室備品明年4月起，將導入全新香氛系列「Inspired by THREE」，由日本知名天然保養品牌THREE擔任香氛基調設計。

至於豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包，星宇航空表示，已規劃於明年2月底全新改版，以「海洋藍」與「悠閒米」為主題色系，另外，明年1月1日起，豪華經濟艙也將提供與台灣寢具品牌「眠豆腐」聯名枕套，不佔座位空間，又可支撐身體，專屬拖鞋也將於1月起陸續更新。

經濟艙方面，星宇航空表示，明年4月中將推出全新過夜包，布料採用100%回收材質製作，外袋針對去程與回程設計不同款式，並加入護唇膏，提升旅途實用性。

▲▼星宇航空攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，於長程航線推出全新睡衣。（圖／星宇航空提供）

▲▼豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包明年2月底改版，經濟艙明年4月中推出全新過夜包。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，於長程航線推出全新睡衣。（圖／星宇航空提供）

另外，長榮航空今也宣布，全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》上線，由多次擔綱金曲獎、金馬獎視覺統籌的羅申駿製作團隊量身打造，邀請金曲獎得主MUSDM音樂團隊負責音樂製作、歌手史茵茵擔任配音，以「安全，是一趟完美旅程的開端」為概念，打造沉浸觀影體驗。

01/01 全台詐欺最新數據

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

疫後出國旅遊熱度未減，航空業營收亮眼。星宇航空昨天發布內部信宣布，今年將發放1個月年終獎金，並於明年調薪約3%，另提供5天全薪病假、10天全薪住院病假。

