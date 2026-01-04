美軍出動160架軍機　籌備數月閃擊委內瑞拉

▲美軍閃擊委內瑞拉首都卡拉卡斯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩3日表示，這場拘捕行動歷經數月規劃與反覆演練，行動規模龐大，過程動員超過150架各型軍機，包含戰機、轟炸機、偵搜機與無人機。

美軍才能執行的軍事行動

外媒稍早報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨傳出多起爆炸聲，並可聽到飛機低空飛越的聲響，部分地區包含軍事設施一度停電，引發外界高度關注。

美國總統川普隨後在自家社群平台「真實社群」發文證實，美方已逮捕馬杜洛及其妻子，並正將兩人押送離境。數小時後，川普於佛羅里達州海湖俱樂部舉行記者會，進一步說明行動細節，與會者包括國務卿盧比歐、戰爭部長赫格塞斯，以及凱恩。

凱恩指出，美軍是依據川普總統的命令，並應美國司法部請求，自前一晚深夜起展開行動，目標是將已遭起訴的馬杜洛夫婦拘捕歸案。他形容，這是一項經過數月規劃與反覆演練的任務，也是「只有美軍才能執行的行動」。

逾150架軍機行動

凱恩表示，行動期間，超過150架軍機自西半球多個基地起飛，進行高度協同作業，在維持戰術奇襲的情況下，成功將一支攔截部隊送入卡拉卡斯市中心。參與任務的機型包括F-22、F-18與F-35戰機，E-2空中預警機、B-1轟炸機，以及多型無人機。

他說，馬杜洛與其妻子在行動中當場放棄抵抗，隨即由司法部人員拘押帶走，美軍全程以高度專業與精準度提供支援，過程中沒有任何美方人員傷亡。

川普稍早接受福斯新聞電話訪問時表示，他即時觀看了美軍特種部隊突襲拘捕馬杜洛的畫面，並指出馬杜洛夫婦已搭乘美國軍艦前往紐約，將在當地接受司法審判。

川普也在「真實社群」發布一張押解照片，畫面中馬杜洛身穿運動服並戴著眼罩，川普並稱，馬杜洛當時位於美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」上。美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等多項針對美國的罪行指控，馬杜洛夫婦已遭紐約南區聯邦地區法院正式起訴；馬杜洛現已被押至紐約，最快下周出庭。