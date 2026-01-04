川普稱：委內瑞拉副總統已宣誓就任總統「願與美合作」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並宣布已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，兩人正被押送至美國紐約受審。美國總統川普今天表示，在委內瑞拉完成安全、審慎且適當的政權交接前，美國將與「一群人」共同治理該國，協助其重回正軌；他並稱，委內瑞拉副總統羅德里格斯已宣誓就任總統，而且表達願意與華府合作。

川普稱委國副總統願與美方合作 遭嚴正駁斥

川普表示「委國副總統願與美方合作」後，外電隨後報導，委內瑞拉副總統羅德里格斯在公開演說中強烈反駁美方說法，強調委內瑞拉政府已準備好「捍衛」國家主權，要求美國立即釋放馬杜洛夫婦，並稱馬杜洛仍是「委內瑞拉唯一的總統」。

川普3日在佛羅里達州海湖俱樂部舉行記者會，說明這次拘捕行動的細節。他表示，在完成交接之前，「我們將治理這個國家（委內瑞拉）」，美國希望為委內瑞拉人民帶來和平、自由與正義。面對媒體提問，川普指出，美方正在指派多位人選，將與相關人士共同確保委內瑞拉被「適當治理」。

▲川普po出馬杜洛遭押解照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



美國石油公司進入委內瑞拉

川普強調，美國會把事情「做到位」，並指美國大型石油公司將進入委內瑞拉投資，修復當地石油基礎設施，最終受益者將是委內瑞拉人民。

川普還聲稱，羅德里格斯不久前已宣誓就任委內瑞拉總統，並與美國國務卿盧比歐進行長時間交談，表示願意配合華府需求。川普形容羅德里格斯態度「相當得體」，但也指出「實際上她並沒有選擇」。

外媒稍早報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯凌晨傳出多起爆炸聲，並有飛機低空飛越，包含軍事設施在內的部分區域出現停電情況。川普隨後在自家社群平台「真實社群」發文宣布，美方已逮捕馬杜洛及其妻子，並將兩人押送離境。

川普在記者會上表示，馬杜洛夫婦目前正在美國軍艦上，將被送往紐約接受司法審判。美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等多項針對美國的罪名指控，夫婦兩人已被紐約南區聯邦地區法院起訴。