川普宣布美國「暫管」委內瑞拉　派石油公司進駐、不排除地面行動

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國對委內瑞拉發動大規模軍事與執法行動，並已拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦。美國總統川普表示，在能夠完成「安全、適當且審慎的政權交接」之前，美國將暫時負責治理委內瑞拉，並不排除進一步軍事行動，以確保美方目標完全實現。此外，美國石油公司也將進駐委國，而美國對委國的石油禁令仍然有效。

川普：美方將暫時代為治理委國，並派遣美國石油公司進駐

川普今天在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會，說明此次行動細節，並隨後透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布照片，顯示美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）正押解馬杜洛離境。川普指出，在他的指示下，美軍於前一晚及今天清晨，在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）執行一項「非凡的軍事行動」，整個過程中，美軍未有任何人員傷亡，也未損失任何軍事裝備。

川普強調，在完成政權交接前，「我們將治理這個國家（委內瑞拉）」，美國希望為委內瑞拉人民帶來和平、自由與正義，也讓目前旅居海外、希望返國的委內瑞拉人看到未來。他指出，委內瑞拉石油產業在馬杜洛執政期間幾乎陷入停擺，實際產量遠低於原本可達水準，美國將派遣規模龐大的石油公司進入委內瑞拉，投入數十億美元修復嚴重受損的基礎設施，特別是石油相關設施，並為該國重新創造收入。

美高級官員為主的「治理團隊」 修復委內瑞拉石油產業為優先

不過，川普同時表示，美國對委內瑞拉石油的禁運措施仍全面生效，美軍也將持續保持高度戒備。他說，美國的治理將由一個以美國高級官員為主的「團隊」負責，重點放在修復石油產業，同時確保委內瑞拉民眾「也能得到照顧」。當被問及是否會派遣美軍地面部隊時，川普回應，為了確保委內瑞拉得到妥善治理，他「不害怕」採取任何必要手段。

外媒稍早報導，卡拉卡斯今天凌晨傳出多起爆炸聲，並可聽見飛機低空飛越，部分地區包含軍事設施一度停電。川普隨後在「真實社群」發文證實，美方已逮捕馬杜洛及其妻子，並將兩人押送離境。他之後接受福斯新聞（Fox News）電話專訪時表示，自己即時觀看了美軍特種部隊突襲抓捕馬杜洛的過程，並稱馬杜洛夫婦已搭乘美國軍艦前往紐約，將在當地接受司法審判。

馬杜洛將在紐約出庭

美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、武器相關罪名及共謀等多項指控，案件已由紐約南區聯邦地區法院起訴。川普形容，這次行動是「自第二次世界大戰以來未曾見過的攻擊行動」，並透露美方原本已準備在必要時發動「第二波」攻勢，但目前看來可能已不需要。他強調，美國艦隊仍處於待命狀態，在美國的要求完全獲得滿足前，將保留所有軍事選項。

川普表示，此舉符合美國長期外交政策與門羅主義（Monroe Doctrine）精神，確保美國在西半球的主導地位不受挑戰。他指控，在馬杜洛這名「現已下台的獨裁者」統治下，委內瑞拉逐漸接納外國敵對勢力，並獲取可能威脅美國利益與安全的攻擊性武器。川普發言時，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及聯合參謀主席凱恩（Dan Caine）均陪同在側。

此外，川普也呼籲仍效忠馬杜洛的支持者轉變立場，警告若繼續效忠，未來將「非常不利」。對於是否支持反對派領袖瑪麗亞．科里納．馬查多（María Corina Machado）執政，川普僅表示仍需評估。馬查多則在社群平台X發文稱，反對派已準備好接管政權，呼籲由她在近期選舉中的代理人艾德蒙多．岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）上任，並敦促武裝部隊承認其領導地位。