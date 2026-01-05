彰化夫妻跨年夜返家國道撞異物　龍潭3警秒變「修車師傅」解圍

▲彰化夫妻國道自撞不明物體車輛毀損，幸遇員警即時協助。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

彰化縣56歲黃姓女子與丈夫，於基隆跨年後駕車返家途中，行經國道3號龍潭路段時，不慎碰撞車道上不明掉落物，導致車輛左前方嚴重受損，並發出異常聲響。黃女隨即自國道3號高原交流道駛離，轉入平面道路檢查車況，幸遇巡邏員警即時協助，順利排除故障，讓夫妻倆能夠平安返回彰化。

▲員警先拆除卡在車輛輪拱內的霧燈，再將變形卡住輪胎的板金扳回原位。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警察分局高平派出所所長王梓岳、警員黃丞穎及張宸嘉等3人，於1日凌晨執行六福村跨年晚會人車疏導勤務期間，發現一輛自小客車停放於中原路與福源路口旁，隨即主動上前關心。

經了解，黃女與丈夫自基隆返程途中，於國道3號龍潭路段碰撞不明掉落物，導致左前保險桿毀損，霧燈脫落卡在輪拱內，影響車輛行駛安全。警方見狀後立即伸出援手，先行拆除卡在輪拱內的霧燈，並以絕緣膠帶妥善包覆電線以防止短路走火，隨後再將變形卡住輪胎的板金扳回原位。經3名員警分工合作處理後，車輛順利恢復至可安全行駛狀態。見到車輛故障排除，能夠順利返家，黃女對警方即時且熱心的協助表達由衷感謝。

龍潭警分局長施宇峰表示，同仁於執行跨年晚會疏導勤務期間，主動發現民眾困境並即時伸出援手，分工合作排除車輛故障，充分展現警方為民服務的精神與團隊默契，對同仁的積極作為與專業表現，予以高度肯定與讚許。