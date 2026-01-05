秦偉性侵8女判刑7年8月！關了5年8個月...第6度申請假釋遭駁回

▲秦偉因性侵案入監服刑，日前第六度提出假釋申請，仍遭駁回。（圖／資料照）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

藝人秦偉犯下對女造型師、女編劇以及女粉絲的連續性侵案，有多名女子受害，因此遭判有期徒刑7年8月定讞，並於2020年4月間到台中監獄服刑；秦偉2025年9月第六度申請假釋，日前結果出爐，再次駁回其申請案。

秦偉遭控訴於2016年7月性侵一名女造型師。檢方調查，秦偉利用藝人身分、勢力，以謊稱幫忙出專輯、或在MV中擔任女主角等各種方式，連續性侵多名女子，連自己粉絲團的成員都不放過。檢方最後認定共8女受害，並以7次「強制性交」、3次「強制性交未遂」等，共10項罪名對秦偉起訴。

案經審判程序，最高法院於2020年4月間將秦偉性侵2女的部分定讞；另外性侵女造型師部分則撤銷發回高等法院更審。秦偉最後被定應執行6年，並於當年4月14日到南投地檢署發監，隨後轉台中監獄執行。

另外性侵女造型師的更審部分，更審也認定有罪，仍維持4年刑度。這部分再經最高法院於2020年12月駁回上訴定讞。而後檢方針對3案聲請定應執行刑，高等法院最後定應執行有期徒刑7年8月。

秦偉入獄服刑迄今已滿5年8月，刑期早已過半，自2024年初起嘗試聲請假釋，先前一共五度申請，但均遭到駁回。後秦偉2025年8月第五度遭駁回假釋申請後，2025年9月再度提出第六度申請，但假釋審議委員會認定，秦偉犯行造成多名被害人身心受創，至今未彌補犯罪所生危害，不符合假釋條件，日前第六度駁回申請。