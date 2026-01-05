　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外界憂共軍對台複製「斬首」行動　國防部：對各種突發狀況都有整備

▲國防部副部長徐斯儉5日到立法院財政委員會專報。（圖／記者徐文彬攝）

▲國防部副部長徐斯儉5日到立法院財政委員會專報。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

美國總統川普下令突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，閃電逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）伉儷，外界擔憂共軍將把這種「類斬首」行動複製在台海。對此，國防部副部長徐斯儉今（5日）表示，國軍平常突發狀況應處規定裡面，對於應付各種突發狀況都有所整備，也跟其他相關單位平時都有配合。

徐斯儉5日上午到立法院財政委員會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備詢。會前媒體詢問，怎麼看美方對委內瑞拉斬首行動，外界認為可以複製在台海？徐斯儉說，國軍平常突發狀況應處規定裡面，對於應付各種突發狀況都有所整備，也跟其他相關單位平時都有配合。

媒體追問，解放軍會否用這類斬首模式如此針對台灣？徐斯儉表示，國軍對於各種各樣可能突發狀況，都要預設並演練做相關整備。徐斯儉也提到，今天財政委員會最主要還是談預算，那麼年度預算裡面有很多與嚇阻不對稱作戰、嚇阻敵軍、保護戰士的個裝及照顧官兵都有關，所以國防部希望不論是年度預算還是特別預算，希望立法院都能夠排入委員會來審查，國防部也願意在立法院的監督底下，謹慎地來編列預算。

至於傳我方以代號「萬鈞計畫」演練防衛國家元首安全。徐斯儉回應，國軍突發狀況是有規定，對於各種各樣的狀況，都有假設，並且有演練。

01/03 全台詐欺最新數據

相關新聞

台裔青年：委內瑞拉版白色恐怖落幕

台裔青年：委內瑞拉版白色恐怖落幕

台裔安立奎·許在委內瑞拉出生，9年前因委國情況糟到「不走就是死路一條」而離開。他近期回到委國，遇上高壓總統倒台，友人的情緒由震驚轉為雀躍，他則反覆看新聞，泛淚確認委內瑞拉版白色恐怖終於落幕。

委內瑞拉職棒循環賽宣布7日重啟

委內瑞拉職棒循環賽宣布7日重啟

美逮馬杜洛　歐盟聯合聲明：應尊重委內瑞拉人民自決

美逮馬杜洛　歐盟聯合聲明：應尊重委內瑞拉人民自決

川普政府暫時治理委內瑞拉　聯合國憂「危險先例」急開會

川普政府暫時治理委內瑞拉　聯合國憂「危險先例」急開會

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

關鍵字：

徐斯儉國防部斬首委內瑞拉國軍台海

