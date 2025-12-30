傳羅唯仁家中查獲大批台積電機密　王鴻薇： 若屬實應拔工研院院士

▲台積電前資深副總羅唯仁。（圖／翻攝工研院）



記者崔至雲／台北報導

前台積電資深副總羅唯仁涉嫌帶走大量機密轉投英特爾，檢調於今年11月底前往羅位於台北和新竹的住處，經清查後，發現其中的確有大批台積電研發中的先進製程機密資料，恐已構成違反《國家安全法》。國民黨立委王鴻薇說，如犯罪屬實，工研院應拔掉他院士的頭銜。

王鴻薇指出，前台積電副總羅唯仁，媒體報導將包含2奈米、A16、A14等先進製程的簡報與資料，並疑似將相關文件大量列印帶走。並於10月底即轉赴台積電主要競爭對手英特爾（美國政府持股10%）擔任研發體系高階主管，涉嫌違反「國安法」以及台積電提起民事訴訟。

王鴻薇表示，根據媒體報導，檢調於11月底前往羅唯仁位於台北市及竹北的住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查後發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料。

王鴻薇說明，事實上，在台積電提告前，她第一時間就針對此事質詢相關部會，除了要求法務部主動偵辦以外，更請台積電一定要提告，捍衛我國重要技術機密，而且她也要求工研院應拔除或暫停羅唯仁院士資格。

王鴻薇強調，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽，以及國家對傑出貢獻的肯定，工研院也具體回覆她，目前增訂「院士評議準則」處理「未來」院士資格適任，會由院士評議議會進行處理。但工研院至今不能證實是否適用羅唯仁。如果連涉嫌違反國安法的罪犯都可以是院士，竊取國家技術機密轉任外國高管，這樣無異於叛國的行為，如果沒有任何處理，我國國格盡失，相信國人以及業界都不能接受。