　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月給4萬「請老婆幫顧媽媽」卻被拒！網戰翻：改成請看護

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲原PO忙上班，所以請太太幫忙照顧媽媽。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我知道男人有責任賺錢養家，但這些心酸誰懂？」一名網友發文表示，他每個月給太太4萬元，然而，當他媽媽生病，老婆卻不願意幫忙照顧，「她說自己媽媽自己顧！」讓他聽了之後覺得相當無奈。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，他每個月都會給老婆4萬元，雖然不算多，但至少能吃得飽，而且他們沒有房貸要背，保險、補習費更是從他這裡出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，因為他媽媽前幾個月生病，所以他便請太太幫忙照顧，然而對方卻拒絕，說自己的媽媽自己顧，「這句話沒錯！她說她媽媽生病時也是她自己顧！」但原PO也說，老婆有時間照顧媽媽，「我要上班啊！都不能請她幫忙？」

於是原PO就跟老婆說，「不然換你去上班，給我家用，我也想盡孝道！」豈料卻被罵媽寶男、吃軟飯，「我知道男人有責任賺錢養家，但這些心酸誰懂？」

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

貼文曝光後，底下網友看法不一，「本來就是，你的父母管我們女人什麼事？他們有對我們好嗎」、「你媽媽對人家好嗎？如果對人家不好的話誰要幫你照顧啊」、「不要以為給4萬的家用就可以控制一個女人」、「你平常真的沒有關心過她吧？不是給錢就可以讓她去做任何事」、「兩個人要互相才會長久，短時間照顧的話，妻子幫忙點不算什麼」、「現在很多女生都不能同理心」。

也有網友建議，「若你媽沒對她不好，我是覺得她這樣有點糟糕，不然就是請人照顧，從給她的家用費扣一半」、「那就把她的家用停掉請看護，叫她去工作啊」、「請看護就好」、「4萬改成拿去請看護」、「建議直接把4萬扣除請看護的錢就好，照顧人真的不是好差事」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫁3800億元豪門 …47歲蜜雪絕美現身
獨／吳宗憲澳門演唱會突取消　天王曝真實原因「損失真的很大」
LINE Pay Money大塞車！銀行帳戶綁不成　官方緊急
涉台積電洩密求處1.2億罰金　東京威力科創2大聲明
快訊／二度參戰！民進黨徵召劉建國參選2026雲林縣長
不倫戀10年！新北2公務員午休「停車場車震」　感情生變女告性
2026台北101跨年首用「低煙煙火」　畫面搶先看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　天文館：中高緯度可見極光

一起出國！男友獨自「升級商務艙」　她心寒：被區分很難受

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘：開幕即倒閉

月給4萬「請老婆幫顧媽媽」卻被拒！網戰翻：改成請看護

霧霾天別跑步！興大研究登國際期刊：PM2.5超標讓運動效果差

專注做對事、獎勵自然來！永慶房屋打造讓員工發光的多元職場

55688從叫車跨足上千項生活服務　找楊祐寧當代言人

交往年薪300萬竹科男「像和ATM談戀愛」！她嘆想分了　全看傻

國光客運保修廠疑排廢水釀基隆油污　業者：盡力配合調查

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　天文館：中高緯度可見極光

一起出國！男友獨自「升級商務艙」　她心寒：被區分很難受

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘：開幕即倒閉

月給4萬「請老婆幫顧媽媽」卻被拒！網戰翻：改成請看護

霧霾天別跑步！興大研究登國際期刊：PM2.5超標讓運動效果差

專注做對事、獎勵自然來！永慶房屋打造讓員工發光的多元職場

55688從叫車跨足上千項生活服務　找楊祐寧當代言人

交往年薪300萬竹科男「像和ATM談戀愛」！她嘆想分了　全看傻

國光客運保修廠疑排廢水釀基隆油污　業者：盡力配合調查

嘴破不只是上火　醫曝「3大體質」惹禍：愛吃甜食小心了

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

腸病毒連續4週超過流行閾值　桃園衛生局籲落實「生病不上學」

邱澤、許瑋甯婚禮太甜！《當男人戀愛時》重返排行榜　網瘋朝聖：來看紀錄片

全國唯一三連霸！　台南市勇奪數位推動辦公室卓越獎＋因材網績優縣市獎

頭套垃圾袋、雙手遭反銬！美籍男陳屍泰國飯店　離奇死法曝光

徵檢察官助理「月新5萬起」　北檢招考26名打詐夥伴

藍營批賴清德唱和「習近平版」九二共識　綠：2個版本也能叫共識？

10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　天文館：中高緯度可見極光

台灣世曦：三接外推案訪價過程　從未有報載的價格122億元

台灣觀光大使勁敵出現！ 圭賢叫羅PD：不要太認真活動

生活熱門新聞

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

林倪安昔「非眷屬身分」　入東京巨蛋打卡惹議

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」

10年都沒教召！「明年底被送14天」他崩潰

吃飽「暈碳」恐是身體存脂肪！醫曝3原則

「洛鞍」颱風最快明生成　模擬路徑曝

更多熱門

相關新聞

接受與痛苦隨行　人生更豁達自在

接受與痛苦隨行　人生更豁達自在

夜裡，總有一段靜默，是屬於自己和自己對話的時刻。窗外的世界依舊喧囂，然而我的心卻像被抽空了一樣，失去了最根本的依靠。原本，家庭是我最核心的深層支柱，是我相信永恆不變的避風港。如今，它卻不在了。

Ｚ世代離職潮來襲！　成長機會是留才唯一解方

Ｚ世代離職潮來襲！　成長機會是留才唯一解方

只做50K↑工作！他錯愕「只有我領30K嗎」

只做50K↑工作！他錯愕「只有我領30K嗎」

建立孩子「心理安全感」5個練習

建立孩子「心理安全感」5個練習

從運動延伸到人生的成功守則！

從運動延伸到人生的成功守則！

關鍵字：

工作夫妻毒姑九賤婆媳討論區

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

吳建豪突暴瘦「臉凹骨頭突出」！數月驟減20kg

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面