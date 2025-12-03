月給4萬「請老婆幫顧媽媽」卻被拒！網戰翻：改成請看護

▲原PO忙上班，所以請太太幫忙照顧媽媽。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我知道男人有責任賺錢養家，但這些心酸誰懂？」一名網友發文表示，他每個月給太太4萬元，然而，當他媽媽生病，老婆卻不願意幫忙照顧，「她說自己媽媽自己顧！」讓他聽了之後覺得相當無奈。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，他每個月都會給老婆4萬元，雖然不算多，但至少能吃得飽，而且他們沒有房貸要背，保險、補習費更是從他這裡出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，因為他媽媽前幾個月生病，所以他便請太太幫忙照顧，然而對方卻拒絕，說自己的媽媽自己顧，「這句話沒錯！她說她媽媽生病時也是她自己顧！」但原PO也說，老婆有時間照顧媽媽，「我要上班啊！都不能請她幫忙？」

於是原PO就跟老婆說，「不然換你去上班，給我家用，我也想盡孝道！」豈料卻被罵媽寶男、吃軟飯，「我知道男人有責任賺錢養家，但這些心酸誰懂？」

貼文曝光後，底下網友看法不一，「本來就是，你的父母管我們女人什麼事？他們有對我們好嗎」、「你媽媽對人家好嗎？如果對人家不好的話誰要幫你照顧啊」、「不要以為給4萬的家用就可以控制一個女人」、「你平常真的沒有關心過她吧？不是給錢就可以讓她去做任何事」、「兩個人要互相才會長久，短時間照顧的話，妻子幫忙點不算什麼」、「現在很多女生都不能同理心」。

也有網友建議，「若你媽沒對她不好，我是覺得她這樣有點糟糕，不然就是請人照顧，從給她的家用費扣一半」、「那就把她的家用停掉請看護，叫她去工作啊」、「請看護就好」、「4萬改成拿去請看護」、「建議直接把4萬扣除請看護的錢就好，照顧人真的不是好差事」。