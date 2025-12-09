　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想喊爸媽」　網：把婚姻想太簡單

一名女子認為，即使與伴侶結婚，公婆仍是陌生人，因此不願意認對方為「爸媽」。（示意圖／unsplash）

▲女子認為，即使與伴侶結婚，公婆仍是陌生人，因此不願意喊對方為「爸媽」。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

「我根本沒有打算認他家人！」一名女子坦言，戀人對她非常好，但她認為生她、養她的只有親生父母，因此結婚並不打算理會伴侶家人，也不願意喊公婆為「爸媽」，但媽媽仍擔心她婚後會因此吃苦，讓她相當苦惱。文章一出，不少網友就勸她「結婚是兩個家庭的事情」、「不要結婚，戀愛就好，不然真的會吃苦」。

這名女子近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」匿名發文表示，她認為談戀愛是一對一的，所以就算對方家人素質很差，她仍會覺得跟自己沒有關係，「但我媽媽一直覺得我會嫁過去吃苦，難道結婚一定要叫對方媽媽嗎？」

原PO坦言，戀人對她很好，但自己的觀念是「生我、養我的明明就是我媽跟我爸，為什麼我要去顧一個陌生人」，因此即使結婚過後，她也沒有打算要認另一半的家人，「想問一下各位前輩，對我來說『就是陌生人』這樣不行嗎？」

貼文曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「那結婚將不是唯一的選擇」、「對方家庭不好，就不要結婚，戀愛就好，不然真的會吃苦」、「聽妳媽媽的，她沒說錯的」、「繼續談戀愛就好了，不要結婚就沒事了」、「結婚是兩個家庭的事情，不是妳不理對方家人就沒有事情了，妳未免把婚姻想得太簡單了」、「就算他現在不理父母，但血脈親情斷不了的，妳無法阻止他照顧父母」、「妳覺得對方家人素質差，妳有想過妳交往對象就是素質差的人培養出來的孩子，想清楚不要一味戀愛腦」、「老公站妳這邊就沒問題，但很難」。

也有人指出，「只要妳喜歡，有什麼不可以，妳不要跟他們見面就好了啊」、「看老公的心夠不夠硬，談戀愛說情話都很簡單，真正要狠心下去，很難」、「其實就是你要確定不會公婆同住，然後對方不是豬隊友，如果是神隊友，頂多過年露露臉而已，倒是小倆口過日子，不會愚孝ok的」、「很多人婚前是一套、婚後是一套，自己可以不爽爸媽，卻要老婆擔起孝順的擔子」、「如果妳能接受老公都不理妳爸媽，那就沒什麼問題啊，重點是不要雙標，要求老公必須對妳爸媽好，卻不想理老公爸媽」。

還有人分享，「別嫁！我是過來人，當初我也跟妳一樣是這種想法，但沒想到原生家庭對丈夫的影響，最後他們全部都會跟妳站在對立面，妳會覺得他們才是一家人，妳在他們家是外人」、「我覺得不同住，妳不理對方家人，而對方家人又不會去打擾妳，那就很好沒問題，最主要看如果妳被他家人欺負，妳老公能不能保護妳」、「我一開始跟妳一樣的想法就衝動結婚了，現在我們常常為了他家人的事情吵架，很心累，真的勸妳不要結婚」。

