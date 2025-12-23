舊手機遺失被撿走　失主換新機「相簿驚見陌生自拍照」

記者黃翊婷／新北報導

民眾小清（化名）今年3月間在台北市某公園撿到一部手機，竟將手機內的帳號更改為自己的，並照常用來講電話、拍照，沒想到因為新舊手機帳號連動的關係，他的自拍照出現在失主的新手機相簿中。新北地院法官日前審理之後，依犯侵占遺失物罪，判處小清罰金5000元，得易服勞役5日。

▲小清將撿到的手機當作自己的使用。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清今年3月間在台北市萬華區某公園附近撿到一部手機，該手機是失主遺失後，輾轉被放到公園椅子上，但他沒有將手機送交派出所，反而留為己用。失主發現手機遺失之後，立刻報警處理，警方很快便循線找上小清。

小清辯稱，撿到手機之後有請朋友幫忙將原本的帳號更改為自己的，他並未使用失主的帳號，手機也只是拿來講電話、瀏覽資訊，供自己使用而已。

新北地院法官認為，經電信公司調查，由於新舊手機帳號連動，失主才會在新手機的相簿中看到小清使用舊手機拍攝的自拍照，小清並未構成《刑法》第360條之無故以電腦程式干擾他人手機罪。

法官表示，經考量小清的犯罪動機、目的、手段、侵占財物價值，以及犯後坦承犯行的態度，加上他已經將撿到的手機歸還給失主，最終依犯侵占遺失物罪，判處他罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。