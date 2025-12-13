台商花8萬相親不滿意　遭仲介關起來打逼娶4女

記者黃翊婷／新北報導

台商阿茂（化名）曾在中國福建省經商，他花費人民幣2萬元請當地婚姻仲介介紹相親，沒想到竟遭仲介關起來毒打，還被迫娶了4名女子（A、B、C、D），導致他多年後遇到真愛卻沒辦法辦理結婚登記，不得已才決定提告。新北地院法官日前審理之後，裁定准許阿茂與A女離婚，並確認他與另外3女之間的婚姻無效。

▲阿茂在中國花錢找仲介幫忙尋找相親對象，卻遭關起來毒打，還被迫和4名女子結婚。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿茂在判決書中主張，他曾在中國福建省經商，因為想找當地女子結婚，於是花費人民幣2萬元（約新台幣8萬元）請當地婚姻仲介介紹相親，仲介收走他的護照和台胞證，但後來他表明不滿意相親對象，竟遭仲介關起來毆打，還被迫在2005年9月至11月間與4名女子A、B、C、D陸續辦理結婚登記。

阿茂表示，事後他好不容易找到真愛E女，卻在E女向我國內政部移民署申請在台定居時，於去年11月收到移民署通知，要求他補正與前面幾位妻子的結婚、離婚證明，最後因為無法補正資料，導致E女被驅逐出境，不得已這才決定向法院提出訴訟。

A、B、C、D都是中國籍女子，居住處所不詳，經法院合法通知，均未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

阿茂的友人則證稱，阿茂過去結婚時，兩人尚未認識，後來他曾在阿茂家中看見一名中國籍配偶，他也想去中國結婚，但阿茂叫他不要去，「他說他之前拿人民幣2萬元給仲介，那個仲介把他關起來打，所以他叫我不要去中國結婚」、「他只跟我說他被仲介關起來打，介紹來介紹去，一直叫他簽名，有結過幾次婚」、「他跟我說若去中國，不要人家叫你簽名就簽名」。

新北地院法官認為，從證人的證詞可知，阿茂與A、B、C、D在中國辦理結婚登記時，尚未結識證人，所以證人也無法證明他們之間是否有結婚真意；針對A女的部分，由於她在婚後都未曾與阿茂共同生活，失聯超過20年，顯然雙方都已無意維持婚姻。

B、C、D的部分，則因重婚而無效。最終法官裁定准許阿茂與A女離婚，並確認他與B、C、D之間的婚姻無效，全案仍可上訴。